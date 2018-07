WK-programma 7 juli: Engelsen kunnen na 28 jaar weer halve finales halen

16.00 uur, Samara Arena in Samara: Zweden-Engeland

Het kan voor zowel Engeland als Zweden een historische dag worden. De Zweden jagen op hun eerste halvefinaleplaats sinds 1994 en voor de Engelsen is het nog langer geleden (1990) dat ze de laatste vier haalden op een WK.

Het is dan ook niet overdreven om dit de belangrijkste Zweden-Engeland ooit te noemen, nadat beide landen al 27 keer tegenover elkaar stonden. De eerste editie was een oefenduel in 1923 en toen wonnen de 'Three Lions' met 3-1.

Op een WK troffen Engeland en Zweden elkaar eerder in de groepsfase in 2002 en 2006. Zestien jaar geleden werd het 1-1 door doelpunten van Sol Campbell en Niclas Alexandersson, en twaalf jaar terug was de score ook in balans (2-2). Door treffers van Steven Gerrard en Joe Cole kwamen de Engelsen twee keer op voorsprong, maar Marcus Allbäck en Henrik Larsson brachten de stand weer in evenwicht.

Weetje over de wedstrijd: Zweden is ijzersterk in kwartfinales op WK's. De drie laatste keren dat het land de laatste acht haalde, werd de halve finale bereikt. Vooral de 8-0-zege op Cuba in 1938 was indrukwekkend. In 1958 was Zweden met 2-0 te sterk voor de Sovjet-Unie en in 1994 werd na 2-2 na 120 minuten in de penaltyserie afgerekend met Roemenië. De enige WK-kwartfinale die de Zweden niet wonnen, was in 1934 tegen Duitsland.

Speler om in de gaten te houden: Het zijn bijzondere dagen voor Andreas Granqvist, want in de nacht van donderdag op vrijdag werd zijn dochter Mika geboren. De 33-jarige verdediger, die we nog kennen van zijn tijd bij FC Groningen (2008-2011) was niet bij de bevalling, omdat hij bij de Zweedse ploeg in Rusland wilde blijven. Het geeft aan hoe belangrijk het duel met Engeland is voor Granqvist en de Zweden. De aanvoerder benutte dit WK al twee strafschoppen en wil vrijdag in Samara opnieuw een hoofdrol vertolken.

20.00 uur, Fisht Arena in Sochi: Rusland-Kroatië

Rusland is misschien wel de grootste verrassing in de kwartfinales, al presteren Europese gastlanden traditiegetrouw uitstekend op een WK. Liefst zeven van de vorige tien haalden de halve finales en vier daarvan (Italië in 1934, Engeland in 1966, West-Duitsland in 1974 en Frankrijk in 1998) werden zelfs wereldkampioen.

Voor de Russen is het de eerste keer sinds 1970 - toen nog als Sovjet-Unie - dat ze bij de laatste acht zitten op een WK. Voor Kroatisch succes hoeven we minder diep de geschiedenisboeken in te duiken: in 1998 pakte het Balkanland, dat in 1992 toetrad tot de FIFA, brons op het WK in Frankrijk.

Op basis van de kwaliteit in de selecties, de FIFA-ranking (de nummer twintig tegen de nummer zeventig) en de drie eerdere ontmoetingen is Kroatië zaterdagavond in Sochi de favoriet. In de kwalificatie voor het EK 2008 werd het twee keer 0-0 en in november 2015 wonnen de Kroaten een oefenduel in Rostov met 1-3. Nikola Kalinic, Marcelo Brozovic en Mario Mandzukic scoorden voor de bezoekers en Fedor Smolov was trefzeker voor Rusland.

Weetje over de wedstrijd: Het lijkt bijna zeker dat Kroatië gaat scoren. De Kroaten zijn namelijk al acht WK-wedstrijden op rij trefzeker en dat is het meest van alle landen. De laatste keer dat 'Vatreni', zoals de bijnaam van het elftal luidt, niet scoorde was in de groepsfase van het WK 2006 tegen Japan (0-0).

Speler om in de gaten te houden: Luka Modric, de absolute leider van de Kroaten, gaat een record pakken. De middenvelder van Real Madrid speelt tegen Rusland zijn negentiende wedstrijd op een WK en dat is het meeste ooit van alle Kroaten. De 32-jarige Modric deelt het record nu nog met Darijo Srna, die na het EK 2016 afscheid nam als international. Bij Ivan Rakitic staat de teller op zeventien WK-duels.

Programma dinsdag 10 juli

20.00 uur in Sint-Petersburg: Frankrijk/België (halve finale)

Programma woensdag 11 juli

20.00 uur in Moskou: Engeland/Zweden-Rusland/Kroatië