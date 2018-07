Brazilië rest van WK zonder geblesseerde rechtsback Danilo

Danilo, die de blessure op de training van de 'Seleçao' opliep, was net terug van een heupblessure. Oud-PSV'er Fagner, die bij Corinthians onder contract staat, kreeg daardoor in de gewonnen achtste finale tegen Mexico (2-0) de voorkeur boven de verdediger van Manchester City.

Door alle fysieke problemen speelde de 26-jarige Danilo dit WK alleen de eerste groepswedstrijd tegen Zwitserland (1-1). Hij blijft wel bij de selectie, omdat hij van dichtbij wil meemaken of Brazilië in Rusland voor de zesde keer wereldkampioen wordt.

Danilo is de enige speler in de Braziliaanse selectie die de wedstrijd tegen België moet missen. De verwachting is dat bondscoach Tite achterin naast Fagner voor captain Thiago Silva, Miranda en Filipe Luís kiest.

2002

Brazilië tegen Belgie begint vrijdag om 20.00 uur in de Kazan Arena en staat onder leiding van de Serviër Milorad Mazic, die in mei de Champions League-finale tussen Real Madrid en Liverpool (3-1) floot.

De Belgen kunnen voor het eerst sinds 1986 de laatste vier op een WK halen. Brazilië kwam vier jaar geleden in eigen land tot de halve finale, waarin met liefst 7-1 van de latere wereldkampioen Duitsland verloren werd.

De enige eerdere confrontatie tussen België en Brazilië op een WK was in 2002 in het Japanse Kobe. Door treffers van Rivaldo en Ronaldo wonnen de 'Goddelijke Kanaries' het achtstefinaleduel met 2-0, nadat een Belgische goal van Marc Wilmots ten onrechte afgekeurd was.