Lukaku gelooft in goede afloop België bij 'geweldige test' tegen Brazilië

"Het wordt een geweldige test. We hebben de kwaliteiten om het verschil te maken tegen Brazilië. We zullen alles geven voor ons land", zei Lukaku donderdagavond op de persconferentie in aanloop naar het duel in Kazan.

"Verdedigend is Brazilië wel te pakken. De manier waarop we aanvallen zal wel moeten variëren, maar daar hebben we goed op getraind."

De Belgen wonnen 55 jaar geleden, op 24 april 1963, voor het laatst van Brazilië. Destijds werd het 5-1 in een oefenduel en dat was de enige overwinning ooit van België op de 'Goddelijke Kanaries'.

De laatste Braziliaanse zege op België was op het WK van 2002 in het Japanse Kobe. Door treffers van Rivaldo en Ronaldo eindigde het achtstefinaleduel in 2-0, nadat een Belgische goal van Marc Wilmots ten onrechte afgekeurd was.

Neymar

Op het WK in Rusland is veel te doen om het gedrag van Neymar. De Braziliaanse sterspeler geldt als een van de uitblinkers, maar wordt er ook van beschuldigd vaak gemakkelijk naar de grond te gaan en veel theater te maken. Lukaku kan zich niet vinden in die kritiek.

"Ik vind Neymar geen acteur", aldus de 25-jarige aanvaller, die al vier keer scoorde op dit WK. "Spelers die tegenover hem staan, spelen heel hard. Hij heeft heel veel kwaliteiten en is een van de beste spelers ter wereld. Ik speel voor de tweede keer tegen hem en kijk ernaar uit."

Vermoedelijk past bondscoach Roberto Martínez zijn formatie wat aan voor de confrontatie met vijfvoudig wereldkampioen Brazilië. In de voorbije WK-duels koos de Spanjaard voor drie verdedigers, maar waarschijnlijk kiest hij vrijdag voor vier spelers in de laatste linie.

De wedstrijd tussen Brazilië en België in Kazan begint om 20.00 uur. Vier uur eerder nemen Uruguay en Frankrijk het in de eerste kwartfinale tegen elkaar op. Zaterdag staan Zweden-Engeland en Rusland-Kroatië op het programma.