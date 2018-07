Martínez ziet WK-ervaring als enige verschil tussen België en Brazilië

"Als er één land is waartegen je op een wereldkampioenschap graag wil spelen is dat Brazilië", zei de 44-jarige Spanjaard op zijn persconferentie. "En als er één land is dat weet hoe je wereldkampioen moet worden is dat ook Brazilië."

Dat is vrijdag in Kazan ook het grote verschil tussen beide elftallen, zegt Martínez. "Brazilië heeft op het hoogste niveau de meeste ervaring. Verder hoeven wij niet voor ze onder te doen", aldus de bondscoach van de 'Rode Duivels'.

"We weten dat we een kans hebben. België is er klaar voor, zo klaar als je maar ergens voor kunt zijn. Op deze wedstrijd hebben we niet voor niets twee jaar gewacht."

Fellaini en Chadli

Of Marouane Fellaini en Nacer Chadli vanaf het begin spelen bleef onduidelijk. Het tweetal viel in de achtste finale tegen Japan in en was direct beslissend.

"Op dit toernooi heb je geen sterk elftal maar een sterke selectie nodig. Anders kom je niet ver. Met elf man is nog nooit iemand wereldkampioen geworden", aldus Martínez.

"Iedereen bij ons is vol vertrouwen en klaar om de wedstrijd te spelen. We hebben meerdere mogelijkheden. De wissels tegen Japan toonden aan dat iedereen mentaal sterk genoeg is om het verschil te maken."

Op de geruchten dat hij na het WK bondscoach van Spanje wordt wilde Martínez niet reageren. "Op dit moment is er maar één wedstrijd die me bezighoudt. Dat is die tussen Brazilië en België."

De wedstrijd tussen vijfvoudig wereldkampioen Brazilië en België in de Kazan Arena begint vrijdag om 20.00 uur. Eerder op de dag nemen Uruguay en Frankrijk het tegen elkaar op. Zaterdan staan Zweden-Engeland en Rusland-Kroatië op het programma.