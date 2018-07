Frankrijk 'zeer waakzaam' voor duel met defensief sterk Uruguay

Volgens doelman Hugo Lloris moet daar echter niet de nadruk op liggen. "Wij moeten er vooral voor zorgen dat we geen onnodige fouten maken. Als we zelf niks weggeven komt de mogelijkheid om toe te slaan voor ons echt wel", zei hij donderdag.

"Wij moeten niet zomaar een hoekschop weggeven, of een vrije trap in de buurt van het strafschopgebied. Want uit dergelijke situaties zijn zij heel gevaarlijk. Onze concentratie moet daarom honderd procent zijn."

De 31-jarige Lloris denkt dat details het verschil gaan maken. "Het verschil in kwaliteit tussen deze teams is niet groot, maar met de juiste focus moeten wij in staat zijn te winnen. Daarvoor moeten we wel een topprestatie leveren", aldus de doelman van Tottenham Hotspur.

Argentinië

In de achtste finales scoorde Frankrijk vier keer tegen Argentinië (4-3), maar bondscoach Didier Deschamps verwacht niet dat dit er tegen Uruguay ook inzit.

"Het is een heel andere ploeg. Defensief heel sterk, goed georganiseerd. Een team dat vrijwel geen doelpunt weggeeft. Het land is heel gevaarlijk uit spelhervattingen. Verder hebben ze een heel directe manier van het aanspelen van hun spitsen. We zullen zeer waakzaam moeten zijn", zei de oud-verdediger.

Het is nog onduidelijk of Edinson Cavani meedoet bij de Uruguayanen. De aanvaller - die in de achtste finale tegen Portugal twee keer scoorde - is herstellende van een kuitblessure, maar verscheen donderdag wel op het trainingsveld.

"In onze voorbereiding houden we er rekening mee dat hij ondanks zijn blessure meedoet", aldus Deschamps. "Hij is een speler van absolute wereldklasse die elk duel kan beslissen. Maar als hij niet van de partij is wordt het voor ons niet veel gemakkelijker. Er staan zeer goede vervangers klaar."

Tabárez

De Uruguayaanse bondscoach Oscar Tabárez hield zich op zijn persconferentie op de vlak toen hem gevraagd werd of Cavani wedstrijdfit is. "Ik geef die informatie niet. Wij weten namelijk ook niet wie er bij Frankrijk speelt", was alles wat hij erover zei.

De wedstrijd tussen Uruguay en Frankrijk wordt vrijdag gespeeld in Nizhny Novgorod en begint om 16.00 uur. Vier uur later is in Kazan de aftrap tussen Brazilië en België. Zaterdag staan Zweden-Engeland (16.00 uur) en Rusland-Kroatië (20.00 uur) op het programma.