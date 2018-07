Bondscoach Brazilië: 'Moeten hoofd koel houden in geweldig duel met België'

Achter de naam van sommige met pijntjes kampende Brazilianen staat nog een vraagteken voor de wedstrijd in Kazan, maar daar maakt de 57-jarige Tite zich niet al te druk om.

"Natuurlijk is het vervelend. Vooral voor de jongens die niet fit zijn. Maar als ik naar de bank kijk, zie ik alleen maar topspelers zitten", aldus de bondscoach op een persconferentie in aanloop naar het duel met de Belgen.

"Iedereen die tot nu toe heeft gespeeld, heeft dat goed gedaan. Dat heeft mij zeer gerustgesteld. Het is in deze hectiek vooral een uitdaging altijd de rust te bewaren. De mentale kracht geeft op dit toernooi mogelijk de doorslag. We moeten het hoofd koel houden."

Brazilië mist in elk geval de geschorste Casemiro. Vermoedelijk keert linksback Marcelo terug, ten koste van Filipe Luis. De beschikbaarheid van Paulinho is nog onzeker, nu hij - net als Marcelo - last van zijn rug heeft.

Tactiek

Tite houdt er rekening mee dat België afwijkt van de vaste patronen waarmee de ploeg tot nu toe speelde. Het baart hem echter geen zorgen. "We zijn overal op voorbereid. Inmiddels hebben we vele uren aan videomateriaal van de komende tegenstander bekeken. Voor verrassingen komen we niet te staan", aldus de oud-trainer van onder meer Corinthians.

De algemene verwachting is dat Marouane Fellaini en Nacer Chadli - die in de achtste finale tegen Japan beslissend waren als invaller - vanaf het begin spelen.

Tite: "Dat zijn spelers met andere kwaliteiten. De Belgen zullen wat meer kracht en fysiek opstellen en wellicht iets minder aanvallend zijn. Desondanks ben ik ervan overtuigd dat het een geweldige wedstrijd wordt tussen twee teams die mooi voetbal spelen."

De wedstrijd tussen vijfvoudig wereldkampioen Brazilië en België in de Kazan Arena begint vrijdag om 20.00 uur. Eerder op de dag nemen Uruguay en Frankrijk het tegen elkaar op.