Granqvist benadrukt dat Zweden defensief blijft spelen op WK

Zweden had in de groepswedstrijd tegen Mexico (3-0) en in het achtstefinaleduel met Zwitserland (1-0) slechts 35 procent balbezit. Tegen Zuid-Korea (1-0-zege) hadden de Scandinaviërs nog wel een veldoverwicht (57 procent), maar een wedstrijd later tegen Duitsland (2-1-nederlaag) had de ploeg slechts 27 procent van de tijd de bal.

Die afwachtende tactiek werpt vooralsnog wel zijn vruchten af, want de ploeg van bondscoach Janne Andersson kreeg op dit WK slechts twee treffers tegen.

"Normaal gesproken hebben onze tegenstanders betere spelers op het veld staan, dus we geven hun de bal op plekken waar wij dat niet erg vinden", zegt de 33-jarige Granqvist tegen Sky Sports. "Het klopt dus dat onze tegenstanders vaker de bal hebben, maar wij creëren de meeste kansen."

Niet iedereen is positief over de defensieve speelstijl van Zweden, maar het land staat wel voor het eerst in 24 jaar in de kwartfinales van een WK. De laatste keer was in 1994 in de Verenigde Staten, toen de Scandinaviërs op de derde plek eindigden.

Kracht

Engeland, dat zich dinsdag ten koste van Colombia bij de laatste acht voegde, vormt zaterdag de laatste horde voor de Zweden op weg naar de halve finales. Volgens Granqvist hoeft niemand te verwachten dat Zweden uit zijn schulp kruipt tegen de wereldkampioen van 1966.

"We hanteren een speelstijl die goed bij ons past en ons kan helpen om successen te behalen", vertelt de oud-speler van FC Groningen. "Dit is onze kracht en dat moeten we ook tegen Engeland laten zien, dus we gaan gewoon door met deze tactiek."

De kwartfinale tussen Engeland en Zweden wordt zaterdag om 16.00 uur gespeeld in Samara en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers.