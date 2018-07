WK-deelnemers Japan en Costa Rica moeten op zoek naar nieuwe bondscoach

Het dienstverband van Nishino bij Japan blijft beperkt tot drie maanden. De 63-jarige trainer kreeg kort voor het WK de leiding over de nationale ploeg, waarmee hij de achtste finales haalde.

Japan verspeelde in het duel met België een voorsprong van 2-0 en ging in de slotseconden van de blessuretijd door een razendsnelle uitbraak van de 'Rode Duivels' onderuit: 2-3.

Nishino nam de schuld voor de uitschakeling op zich. De Japanner erkende te veel risico's te hebben genomen. Hij stuurde zijn elftal bij een corner in de blessuretijd naar voren, maar zag de Japanners in een Belgische counter lopen. Nishino keert mogelijk terug in zijn oude rol als technisch directeur.

De Japanse bond schoof Nishino begin april door na het ontslag van Vahid Halilhodzic. Zijn ploeg hield Senegal op basis van het aantal gele kaarten achter zich in de groep en bereikte zo voor de derde keer, na 2002 en 2010, de knock-outfase van het WK.

"Hopelijk lukt het over vier jaar in Qatar weer", zei Nishino op een persconferentie in Tokio. De Duitser Jürgen Klinsmann wordt genoemd als voorname kandidaat om de nieuwe bondscoach te worden.

Costa Rica

Het aflopende contract van Ramírez bij Costa Rica wordt niet verlengd. "We willen Óscar bedanken voor al zijn werk bij het nationale elftal. Voor september hopen we een nieuwe bondscoach te presenteren", zei voorzitter Rodolfo Villalobos van de Costa Ricaanse voetbalbond op een persconferentie.

Ramírez was sinds 2015 de bondscoach van 'Los Ticos'. De 53-jarige Costa Ricaan leidde zijn land weliswaar naar het WK, maar slaagde er niet in de achtste finales te bereiken in Rusland.

Costa Rica eindigde met één punt op de laatste plaats in groep E. De ploeg van Ramírez verloor van Servië (0-1) en Brazilië (0-2) en sloot het WK af met een 2-2-gelijkspel tegen Zwitserland.

Vier jaar geleden in Brazilië eindigde Costa Rica nog verrassend bovenaan in een poule met Italië, Uruguay en Engeland. De ploeg van de toenmalig bondscoach Jorge Luis Pinto reikte toen ten koste van Griekenland zelfs tot de kwartfinales van het WK, maar daarin bleek het Nederlands elftal na strafschoppen te sterk.

Paulo Wanchope werd begin 2015 aangesteld als opvolger van Pinto. De oud-international nam in augustus van dat jaar echter al ontslag, omdat hij betrokken was bij een vechtpartij tijdens de olympische kwalificatiewedstrijd tussen de beloften van Costa Rica en Panama.