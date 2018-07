WK-programma 6 juli: Belgen spelen belangrijkste duel in 32 jaar

16.00 uur, Nizhny Novgorod Stadion in Nizhny Novgorod: Uruguay-Frankrijk

De eerste kwartfinale begint een aardig WK-klassiekertje te worden, want Frankrijk en Uruguay stonden al drie keer eerder tegenover elkaar op een mondiale eindstrijd. De Uruguayanen kunnen het meeste vertrouwen putten uit die duels, want verliezen deden ze niet. Op het WK 1966 werd Frankrijk met 2-1 verslagen en zowel in 2002 als 2010 bleef het 0-0.

Hoewel Uruguay meer wereldtitels heeft dan Frankrijk (twee om één), zijn de Fransen ervarener in het spelen van kwartfinales. Het is de achtste keer dat 'Les Bleus' zich bij de laatste acht geschaard hebben en maar twee keer (1938 en 2014) was dat ook het eindstation.

Weetje over de wedstrijd: Uruguay heeft een redelijk vaste kern die al jaren tot de selectie behoort en dat blijkt als je de opstelling van het WK-duel met Frankrijk van acht jaar geleden erbij pakt. Diego Godín, Fernando Muslera, Luis Suárez en Maxi Pereira stonden destijds in de basis in Kaapstad en zijn er ook nu nog bij. Bovendien keek Edinson Cavani negentig minuten toe vanaf de bank. Van de Franse basis is alleen doelman Hugo Lloris over.

Speler om in de gaten te houden: Met een imposante rush - die een strafschop opleverde - en twee goals was Kylian Mbappé de beste man aan Franse kant in de achtste finale tegen Argentinië (4-3). In totaal scoorde het negentienjarige supertalent al drie keer dit WK. Het record van meest trefzekere tiener ooit op een WK - de zeventienjarige Pelé met zes goals in 1958 - lijkt haalbaar.

20.00 uur, Kazan Arena in Kazan: België-Brazilië

Zeker voor ons Nederlanders is België tegen Brazilië op papier het mooiste affiche van de kwartfinales. Volgens de bookmakers is vijfvoudig wereldkampioen Brazilië de favoriet, maar de druk ligt ook bij de Belgen, die met hun 'gouden generatie' eindelijk willen oogsten. Op het WK 2014 en het EK 2016 haalde België ook de laatste acht en toen ging het mis tegen respectievelijk Argentinië (1-0) en Wales (3-1).

De Belgen denken dezer dagen vooral terug aan het succesvolle WK 1986, toen Spanje in de kwartfinale na strafschoppen werd uitgeschakeld. Het moet nu weer zo'n glorieuze dag worden en het is daarom niet overdreven om het duel met Brazilië te bestempelen als de belangrijkste wedstrijd van België in 32 jaar.

Waar Oranje op WK's al drie keer van Brazilië won (1974, 2010 en 2014), kunnen onze zuiderburen weinig moed putten uit eerdere confrontaties met de 'Seleçao'. 55 jaar geleden, op 24 april 1963, was de laatste en meteen ook enige keer dat van de Brazilianen gewonnen werd en dat was slechts een vriendschappelijke interland. Mede door een hattrick van Jacques Stockman, die in 2013 op 74-jarige leeftijd overleed, werd het 5-1 in Brussel.

De laatste Braziliaanse zege op België was op het WK 2002 in het Japanse Kobe. Door treffers van Rivaldo en Ronaldo eindigde het achtstefinaleduel in 2-0, nadat een Belgische goal van Marc Wilmots ten onrechte was afgekeurd.

Weetje over de wedstrijd: Het wordt de 109e WK-wedstrijd van Brazilië, dat er sinds de eerste editie in 1930 als enige land altijd bij was. De Brazilianen komen daarmee op gelijke hoogte met recordhouder Duitsland. Omdat de Duitsers al uitgeschakeld zijn, zal Brazilië het record bij winst op België alleen in handen krijgen. De Brazilianen hebben met 73 al het record van meeste zeges op een WK achter hun naam staan. De teller van Duitsland staat op 67 overwinningen.

Speler om in de gaten te houden: Neymar ligt onder een vergrootglas dit WK. Met zijn gerollebol haalde de 26-jarige aanvaller zich de woede op de hals van analisten als Alan Shearer ("Hij doet alsof hij zwaar mishandeld wordt") en Peter Schmeichel ("Zijn gedrag is gigantisch irritant en walgelijk"). Berekend is dat Neymar dit WK al veertien minuten op de grond lag.

Het is zonde, want de statistieken wijzen ook dit WK weer uit dat de Braziliaan van Paris Saint-Germain naast een 'beroepsaansteller' vooral een fantastische speler is. Hij scoorde twee keer en heeft de meeste succesvolle dribbels (40) van allemaal gemaakt. Nadat hij in de achtste finale tegen Mexico (2-0) uitblonk met een treffer en een assist, zal hij ook tegen België willen excelleren.

Programma 7 juli

16.00 uur in Samara: Zweden-Engeland (kwartfinale)

20.00 uur in Sochi: Rusland-Kroatie (kwartfinale)