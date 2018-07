Kompany kijkt uit naar 'moment van de waarheid' tegen Brazilië

"Voor onze generatie is dit de belangrijkste afspraak in onze loopbaan. Wij willen ons meten met de top van de wereld. Nu komt het moment van de waarheid. Iedereen mag ons straks ook afrekenen op het resultaat", zegt Vincent Kompany (32) woensdag.

Het had weinig gescheeld of de Belgen waren al in de achtste finales uitgeschakeld. Japan kwam in dat duel verrassend op een 0-2-voorsprong, maar na drie treffers in de laatste twintig minuten (waarvan de laatste in blessuretijd) won België alsnog met 3-2.

Die ervaring zou de ploeg van bondscoach Roberto Martinez goed van pas kunnen komen in Kazan, waar vrijdag om 20.00 uur wordt afgetrapt.

Neymar

Kompany, die tegen Japan na blessureleed pas zijn eerste basisplaats op dit WK had, weet dat hij en zijn teamgenoten niet bang zijn voor Brazilië, ook al beschikt de 'Seleção' met Neymar over een van de beste spelers van de wereld.

"We weten dat Brazilië individueel sterker is en als collectief ook nog eens heel goed staat. Maar is het verschil nu zo groot? Ik weet zeker van niet. Dat willen we vrijdag heel graag laten zien."

De tactiek zal niet heel anders zijn dan eerder in het toernooi. "Onze filosofie blijft overeind staan. Dat is onze kracht", vindt de verdediger. "Of je nu in een systeem met drie of met vier verdedigers speelt, zegt niet zo veel."

Solide

Kansen gaan er hoe dan ook komen, weet de speler van Manchester City. "Ik weet dat Brazilië voor een offensief elftal zeer solide is. Ze houden ervan de bal te hebben en te verdedigen in een blok. Maar ook zij geven ruimte weg. Daar moeten wij van zien te profiteren."

De kans is aannemelijk dat Kompany zijn laatste interland speelt. De ervaren stopper worstelt al jaren met blessures. "Ik heb daar nog geen seconde bij stilgestaan. Ik bereid me voor op de kwartfinale. Wat er daarna komt, zie ik wel."

Bij een zege op Brazilië evenaart België de beste prestatie ooit op een WK. In 1986 stond het land eveneens in de halve finales. Daarin was de uiteindelijke wereldkampioen Argentinië te sterk. Ook de strijd om brons (tegen Frankrijk) werd verloren.