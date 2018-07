Falcao hekelt 'vooringenomen' arbitrage in WK-duel met Engeland

"Ik vind het eigenaardig dat ze een Amerikaanse scheidsrechter op deze wedstrijd hebben gezet", zei Falcao dinsdagavond in Moskou tegen ESPN. "Hij sprak alleen Engels, dus de vooringenomenheid was voor mij duidelijk. Door kleine beslissingen drukte hij ons steeds verder terug op eigen helft."

Colombia stevende door een doelpunt van Harry Kane na rust al af op uitschakeling, maar Yerry Mina dwong met een treffer in blessuretijd alsnog een verlenging af. Dat bleek uitstel van executie, want Engeland trok in de beslissende strafschoppenserie aan het langste eind.

Falcao is van mening dat de Colombianen, die 23 overtredingen maakten en de wedstrijd met zes gele kaarten eindigden, op cruciale momenten door de scheidsrechter benadeeld werden en daardoor minder goed partij konden bieden.

"De scheidsrechter verstoorde ons spel door bij twijfel altijd in het voordeel van Engeland te fluiten. Hij hanteerde bovendien niet dezelfde criteria voor beide landen. Het is beschamend dat dit kan gebeuren in de achtste finales van een WK."

Pékerman

Bondscoach José Pékerman kreeg na afloop juist kritische vragen over de fysieke duels die Colombia uitvocht. De Argentijn nam het op voor zijn ploeg en oordeelde dat Engeland schuldig was aan de vele onderbrekingen tijdens de wedstrijd.

"Men moet niet alleen naar de Colombiaanse spelers kijken, maar ook naar de Engelsen. Engeland heeft gevaarlijke aanvallers, maar ze lieten zich regelmatig vallen in het strafschopgebied. Ik denk dat ze daar in de volgende wedstrijd voorzichtiger mee zullen zijn."

De 68-jarige Pékerman had moeite om zich neer te leggen bij de uitschakeling, maar was wel trots op de prestatie van zijn elftal. "Mijn team was heel dapper, heeft hard gevochten en weigerde de handdoek in de ring te gooien. We hebben er alles aan gedaan in deze zeer intense wedstrijd, maar het was helaas niet genoeg."

Colombia slaagde er door de nederlaag tegen Engeland niet in de prestatie van vier jaar geleden te evenaren, toen 'Los Cafeteros' de kwartfinales bereikten in Brazilië. De Colombianen gingen daarin met 2-1 ten onder tegen het gastland.

De 68-jarige Pékerman, al sinds 2012 de bondscoach van Colombia, weet nog niet of hij doorgaat als keuzeheer. "Dit lijkt mij nog niet het moment om over mijn toekomst te spreken. Ik heb dat tot dusver nog niet gedaan en dat wens ik nu ook niet te doen. We hebben pijn geleden op deze avond."