Britse media lovend over Engels elftal na overwinnen 'penaltyvloek'

"Het was een euforisch en zenuwslopend einde van de wedstrijd", schrijft The Guardian dinsdag. "Misschien is het gevaarlijk om ons nu mee te laten slepen door het succes, maar het is geen tijd voor terughoudendheid. De kwartfinale is een feit en dus is alles weer mogelijk op het WK."

Engeland leek het achtstefinaleduel met Colombia al in reguliere speeltijd te beslissen, maar Yerry Mina maakte diep in blessuretijd de gelijkmaker nadat Harry Kane tien minuten na rust al had toegeslagen (1-1). In de verlenging werd niet meer gescoord en dus moest een strafschoppenserie uitsluitsel geven.

Jordan Henderson miste de eerste strafschop, maar door missers van Mateus Uribe en Carlos Bacca trok de ploeg van bondscoach Gareth Southgate voor het eerst sinds het EK van 1996 aan het langste eind in een penaltyserie.

"Het nationale elftal rekent eindelijk af met de donkere resultaten uit het verleden in strafschoppenseries", schrijft de BBC. "Engeland heeft een eerste echte proef overleefd en deze psychologische opsteker kan later dit toernooi nog van onschatbare waarde zijn."

"We hebben bovendien weer de goede smaak te pakken na het verlies tegen België in de laatste groepswedstrijd. Southgate probeert de verwachtingen nog te temperen, maar Engeland heeft de beste kans op de wereldtitel sinds het WK van 1990 in Italië."

Southgate

Ook The Telegraph schrijft over de strafschoppenserie en spreekt van het einde van een penaltyvloek. De Engelse krant benadrukt ook de historische waarde van het bereiken van de kwartfinales.

"Het voelde geweldig toen Southgate een uur na de wedstrijd het veld op kwam en triomfantelijk zijn vuist balde richting het feestende publiek. Een groet, maar ook een vaarwel aan een periode van 28 jaar waarin dit land zulke mooie toernooimomenten verknoeide."

De Engelse tabloid The Mirror beschrijft het zenuwslopende aspect van de wedstrijd. "De avond eindigde wonderbaarlijk genoeg met juichende Engelsen, die na 120 pijnlijke minuten dachten dat ze het hadden verpest, maar toch aan het langste eind trokken na een penaltyserie. Dat hadden we nooit meer voor mogelijk gehouden."

Ook The Sun legt de nadruk op het meest bijzondere aspect van de wedstrijd. "Engeland dat een strafschoppenserie wint; dat is een kop die je waarschijnlijk nooit van je leven zou lezen. Duizenden fans in Moskou en miljoenen Britten waren getuige van een historische gebeurtenis."

Zaterdag komt Engeland opnieuw in actie op het WK. De wereldkampioen van 1966 neemt het dan in de kwartfinales op tegen Zweden, dat dinsdagavond met 1-0 te sterk was voor Zwitserland.