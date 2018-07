Southgate en Kane dolblij dat penaltytrauma Engeland ten einde is

Op het EK van 1996 won Engeland voor het laatst een penaltyserie. Daarna ging het mis tegen Duitsland (eveneens op het EK 1996), Argentinië (WK 1998), Portugal (EK 2004 en WK 2006) en Italië (EK 2012). Tegen Colombia lukte het dus eindelijk wel.

"Fantastisch. We hebben geweldig gespeeld en verdiend gewonnen", jubelde Southgate. "We hebben veerkracht getoond na de zeer teleurstellende gelijkmaker en bleven rustig. Een compliment aan zowel de spelers als de staf."

Volgens de voormalige verdediger was de winst van Engeland geen toeval. "We hebben het veel gehad over het succesvol afsluiten van een strafschoppenserie. We hebben naar de techniek en de rol van de keeper gekeken. Mijn spelers bleven kalm, echt een speciaal moment."

In de reguliere speeltijd kwam Engeland op voorsprong door een penalty van Kane, waarna Yerry Mina diep in blessuretijd gelijkmaakte. In de strafschoppenserie miste Jordan Henderson, maar deden Mateus Uribe en Carlos Bacca dat namens Colombia.

Kane

Kane, met zes doelpunten topscorer op dit WK, schoot ook in de penaltyserie raak en vond dat zijn ploeg de overwinning op basis van het spel in de reguliere speeltijd en de verlenging verdiende.

"We hadden zoveel pech dat we de wedstrijd niet al in de reguliere speeltijd naar ons toe trokken, maar niemand liet zich erdoor uit het veld slaan en we stonden er toen het erom ging", zei een euforische Kane.

"Dit is een belangrijke avond voor Engeland. In de strafschoppenserie moesten we opstaan en dat hebben we gedaan. We zijn door naar de kwartfinales en dat is het belangrijkst."

Voor een plek in de halve finales neemt Engeland het zaterdag in Samara op tegen Zweden, dat eerder op dinsdag nipt met Zwitserland afrekende: 1-0.