Engeland verslaat Colombia na strafschoppen en bereikt kwartfinales WK

Engeland kwam in de 57e minuut op een 1-0-voorsprong door een strafschop van Harry Kane en leek de zege in negentig minuten over de streep te trekken, maar diep in blessuretijd bracht Colombia de stand gelijk dankzij een kopbal van Yerry Mina.

In de beslissende strafschoppenserie redde Engeland alsnog het vege lijf omdat alleen Jordan Henderson miste en Mateus Uribe en Carlos Bacca dat namens Colombia één keer vaker deden.

Op het EK van 1996 won Engeland voor het laatst een penaltyserie. Daarna ging het mis tegen Duitsland (eveneens op het EK 1996), Argentinië (WK 1998), Portugal (EK 2004 en WK 2006) en Italië (EK 2012). Tegen Colombia lukte het dus eindelijk wel.

Engeland wist twaalf jaar geleden voor het laatst de kwartfinales te bereiken. De 'Three Lions' verloren destijds in de strijd om een ticket voor de halve eindstrijd dus na strafschoppen van Portugal.

Voor een plek in de halve finales neemt Engeland het zaterdag in Samara op tegen Zweden, dat eerder op dinsdag nipt met 1-0 afrekende met Zwitserland.

Controle

Engeland had Colombia in de eerste helft onder controle, maar het veldoverwicht en het hoge percentage balbezit zorgden er niet voor dat er in de eerste 45 minuten grote kansen werden gecreëerd.

Alleen de huidige WK-topscorer Kane (kopbal uit voorzet van Raheem Sterling over), Kieran Trippier (vrije trap van zo'n 20 meter naast) en Jesse Lingard (volley ter hoogte van de penaltystip over) kregen kleine mogelijkheden, maar het vizier stond bij hen nog niet op scherp.

Colombia, dat de aan zijn kuit geblesseerde sterspeler James Rodríguez moest missen, maar wel met PSV'er Santiago Arias en oud-Ajacied Davinson Sanchez in de basis aantrad, kon er bijzonder weinig tegenoverstellen.

De Zuid-Amerikanen doken via Juan Quintero pas in de extra tijd voor het eerst gevaarlijk op in het vijandelijke strafschopgebied, maar zijn schot was een simpele prooi voor doelman Jordan Pickford.

De wedstrijd snakte naar een doelpunt en die kwam er in de openingsfase van de tweede helft. Kane werd bij een hoekschop omvergetrokken door Carlos Sanchez en benutte zelf koelbloedig de door de Amerikaanse scheidsrechter Mark Geiger toegekende strafschop.

Creativiteit

Colombia moest vanaf dat moment meer aan aanvallen denken, maar het ontbrak door de afwezigheid van Rodríguez aan creativiteit. Spits Radamel Falcao kon daardoor nauwelijk in stelling worden gebracht.

Engeland hoefde vanzelfsprekend niet zo nodig meer en koos er dan ook voor om de benauwde 1-0-voorsprong te verdedigen in plaats van vol op jacht te gaan naar een tweede doelpunt.

Dat kwam de Engelsen uiteindelijk duur te staan. Nadat Cuadrado (schot over) en Uribe (fraaie redding Pickford) al dicht bij de gelijkmaker waren, tekende Mina met een mooie kopbal uit een corner in de slotseconden wél voor de 1-1. Voor de verdediger was het zijn derde treffer van het toernooi.

Een verlenging was het gevolg, maar daarin gebeurde op mislukte kopballen van Bacca en Falcao en een schot van Danny Rose net voorlangs na weinig, waardoor een strafschoppenserie een winnaar moest aanwijzen.

Henderson faalde als eerste, maar ook Uribe (lat) en Bacca (redding Pickford) vonden het net niet. Engeland slaagde er zodoende na drie mislukte pogingen voor het eerst op een WK in een strafschoppenserie winnend af te sluiten.