Huilende Berg draagt zeldzame kwartfinaleplek Zweden op aan fans

"Dit is onbeschrijfelijk en ik heb er eigenlijk geen woorden voor", zei Berg na de wedstrijd in Sint-Petersburg met betraande ogen. Door de emotie vielen er soms stiltes in zijn antwoorden.

"Onze supporters zijn echt geweldig. Zij zijn degenen voor wie we het doen: onze families, de fans en iedereen die ons steunt."

Zweden reikte in 1994 voor het laatst tot de laatste acht en stootte toen zelfs door naar de halve eindstrijd, waarin Brazilië te sterk was. Verder gooiden de Scandinaviërs alleen in 1938 (vierde), 1950 (derde) en 1958 (tweede) hoge ogen op een WK.

"Dat we nu in de kwartfinales staan, verbaast me niet echt", aldus de 31-jarige Berg, die ervan overtuigd is dat er meer in het vat zit voor zijn ploeg.

"We hebben in de groepsfase al laten zien dat we een geweldige mentaliteit hebben en simpelweg niet zijn te stoppen. Dat gevoel hebben we echt. Onze tegenstanders moeten op de toppen van hun kunnen spelen om ons te verslaan."

Andersson

Bondscoach Janne Andersson sprak woorden van gelijke strekking, al wilde de 55-jarige Zweed niet te lang stilstaan bij de overwinning op de Zwitsers.

"We zijn allemaal erg blij met de dingen die we tot nu toe hebben laten zien. Maar we moeten dit snel achter ons laten, omdat de volgende wedstrijd zaterdag alweer is", zei Andersson nuchter.

"Dit is allemaal onderdeel van het proces en we draaien nu op volle kracht. We zijn nog niet verzadigd en willen ook de kwartfinale winnen."

Voor een plek bij de laatste vier moet Zweden afrekenen met Colombia of Engeland, die dinsdagavond in Moskou om het laatste ticket voor de kwartfinales strijden.

Petkovic

Aan Zwitserse kant was collega-bondscoach Vladimir Petkovic vanzelfsprekend teleurgesteld. "We zijn zeer teleurgesteld. We hadden meer willen laten zien", zei hij.

"De Zweden deden precies waar ze goed in zijn en dat was voldoende om ons te verslaan. We hadden beter moeten spelen en waren niet goed genoeg om deze wedstrijd te winnen."

Zwitserland slaagde er net als in 1994, 2006 en 2014 niet in de achtste finales te overleven. "We konden niet in een flow komen en bleven op het middenveld hangen. Daarnaast konden we niet goed met onze emoties omgaan", aldus Petkovic.

Eerder plaatsten Frankrijk, Uruguay, Rusland, Kroatië, Brazilië en België zich al voor de kwartfinales, die vrijdag beginnen.