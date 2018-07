Colombia zonder James Rodríguez in achtste finale tegen Engeland

De middenvelder van Real Madrid, die ook komend seizoen op huurbasis uitkomt voor Bayern München, heeft nog te veel last van de kuitblessure die hij afgelopen donderdag opliep in het laatste groepsduel met Senegal (1-0 zege).

Rodríguez is niet eens fit genoeg bevonden om op de reservebank plaats te nemen en zal zodoende een plekje opzoeken op de tribune in het Spartak-stadion in Moskou.

De aanvoerder van de Colombianen wordt als aanvallendste middenvelder vervangen door Luis Muriel, die hem tegen Senegal al na iets meer dan een half uur spelen afloste.

Bondscoach José Pekerman voert ten opzichte van de confrontatie tegen Senegal verder geen wijzigingen door in zijn basisopstelling. Dat betekent dat onder anderen PSV'er Santiago Arias en oud-Ajacied Davinson Sanchez opnieuw in de verdediging staan.

Kane

Bij Engeland keert Dele Alli terug in het elftal. De middenvelder van Tottenham Hotspur ontbrak in de laatste twee groepsduel met achtereenvolgens Panama (6-1 zege) en België (0-1 nederlaag) vanwege een dijbeenblessure.

Ruben Loftus-Cheek moet door de aanwezigheid van Alli genoegen nemen met een plek op de reservebank, naast onder anderen Marcus Rashford en Jamie Vardy.

Bondscoach Gareth Southgate grijpt voor de wedstrijd tegen Colombia terug op zijn opstelling waarmee hij aan het WK begon in de groepsfase tegen Tunesië (2-1 zege).

Colombia-Engeland vangt dinsdag om 20.00 uur aan in het uitverkochte onderkomen van Spartak Moskou en staat onder leiding van de Amerikaanse scheidsrechter Mark Geiger.

De winnaar van het duel neemt het zaterdag in de Samara Arena in Samara op tegen Zweden, dat eerder op dinsdag met 1-0 te sterk was voor Zwitserland.

Opstelling Colombia: Ospina; Arias, Mina, D. Sanchez, Mojica; C. Sanchez, Lerma, Barrios; Cuadrado, Quintero, Falcao.

Opstelling Engeland: Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Henderson, Alli, Young; Lingard, Sterling; Kane.