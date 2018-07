Zweden klopt Zwitserland en is na 24 jaar weer kwartfinalist op WK

Middenvelder Emil Forsberg kroonde zich in het Sint-Petersburg Stadion na ruim een uur tot matchwinner met een van richting veranderd schot. In de slotseconden kreeg Zwitser Michael Lang nog een rode kaart voor het neerhalen van een doorgebroken speler.

Het stugge Zweden behoort voor het eerst sinds 1994 weer tot de laatste acht op het WK. Destijds werden zelfs de halve finales gehaald. Zwitserland strandt net als in 1994, 2006 en 2014 in de achtste finales van het mondiale eindtoernooi.

Zweden is het zevende land dat zich op dit WK voor de kwartfinales plaatst. Eerder bereikten Frankrijk, Uruguay, Rusland, Kroatië, Brazilië en België al de laatste acht.

De tegenstander van Zweden in de volgende ronde komt uit het laatste achtstefinaleduel, waarin Colombia en Engeland tegenover elkaar staan. De aftrap van de wedstrijd in Moskou is dinsdag om 20.00 uur.

Berg

Bij de start van Zweden-Zwitserland in Sint-Petersburg waren het de Scandinaviërs die voor het meeste gevaar zorgden. Marcus Berg en Albin Ekdal kregen een grote kans, maar kregen de bal niet op doel.

Na een kwartier kwamen de Zwitsers er meer uit en dat leidde tot mogelijkheden voor Steven Zuber. Een kopbal en een schot van de vleugelspeler gingen echter over. Ook Granit Xhaka vond het doel niet met een schot van afstand.

Toch bleef Zweden het meest gevaarlijk. Voormalig Eredivisie-speler Berg zag keeper Yann Sommer knap redden op een schot in de verre hoek, diezelfde Sommer zag een van richting veranderde vrije trap van Forsberg net naast gaan en Ekdal schoot over terwijl hij alle vrijheid had.

Spanning

In de tweede helft werd het niveau van de wedstrijd er niet veel beter op, mede doordat zowel de Zweden als de Zwitsers wat bevangen leken door de spanning.

Er viel weinig te genieten, maar Zweden kwam vanuit het niets op voorsprong. RB Leipzig-spelmaker Forsberg kreeg de bal net buiten het zestienmetergebied en schoot via verdediger Manuel Akanji in de bovenhoek.

De openingstreffer zorgde ervoor dat de Zwitsers - met invallers Breel Embolo en Haris Seferovic - ten aanval trokken. De echte overtuiging ontbrak bij het elftal van bondscoach Vladimir Petkovic, waardoor de Zweedse defensie vrij eenvoudig stand hield.

De grootste kans was in de extra tijd nog voor Seferovic, maar keeper Robin Olsen had een antwoord op de kopbal van de spits. In de slotseconden moest Lang nog inrukken met rood.