Vader Nigeriaanse captain Mikel vlak voor WK-duel met Argentinië ontvoerd

Mikel zegt dat hij vier uur voor de aftrap van de wedstrijd een telefoontje van de kidnappers kreeg. Ze eisten 1 miljoen Nigeriaanse naira (24.000 euro) in ruil voor de vrijlating van zijn vader.

"Ik was verward. Ik wist niet wat ik moest doen, maar uiteindelijk heb ik besloten om te spelen en te doen alsof er niets aan de hand was", zegt Mikel tegen ESPN. "Ik wilde 180 miljoen Nigerianen niet in de steek laten."

"Ik moest mijn mond houden, want de ontvoerders zeiden dat ze meteen zouden schieten als ik iets tegen de autoriteiten of de media zou zeggen", vertelt de oud-middenvelder van Chelsea die tegenwoordig in China bij Tianjin Teda speelt.

Vuurgevecht

Pa Michael Obi, de vader van de Nigeriaanse aanvoerder, werd samen met zijn chauffeur gekidnapt toen hij op weg was naar een begrafenis in het zuidoosten van het land. Maandag, een week na de ontvoering, wist de politie de twee mannen te bevrijden na een vuurgevecht met de ontvoerders in een bos.

Het is niet de eerste keer dat dat vader van Mikel ontvoerd werd. In 2011 werd hij ook al eens tien dagen lang vastgehouden.

Nigeria verloor de wedstrijd tegen Argentinië vorige week dinsdag met 2-1, door een laat doelpunt van Marcos Rojo. Bij een gelijkspel hadden de Nigerianen zich geplaatst voor de achtste finales.