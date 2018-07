Löw blijft ondanks blamage op WK aan als bondscoach Duitsland

Het contract van Löw werd in mei nog opengebroken en verlengd tot en met het WK van 2022, maar de positie van de 58-jarige Duitser staat door de slechte prestaties van 'Die Mannschaft' in Rusland onder druk.

Titelverdediger Duitsland eindigde na nederlagen tegen Mexico (0-1) en Zuid-Korea (0-2) en een benauwde 2-1-zege op Zweden als laatste in poule F en werd voor het eerst in de historie al in de groepsfase van een WK uitgeschakeld.

Voorzitter Reinhard Grindel van de Duitse voetbalbond vindt dat geen reden om de samenwerking met Löw te beëindigen. "Het is nog te vroeg om overhaaste conclusies te trekken", zegt Grindel op de site van de DFB. "Bovendien zijn we er heilig van overtuigd dat Löw dit team weer aan succes kan helpen."

Löw werd in 2004 bij het Duitse elftal aangesteld als assistent-trainer van Jürgen Klinsmann en schoof twee jaar later na het WK door naar de positie van bondscoach. Sindsdien leidde hij de Duitsers op elk mondiaal eindtoernooi naar een podiumplek, tot dit WK.

Dankbaar

Op het WK van 2010 eindigde Duitsland als derde en vier jaar geleden in Brazilië werd 'Die Mannschaft' wereldkampioen. Ook op de EK's van 2008 (tweede), 2012 en 2016 (beide halve finales) kwamen de Duitsers ver. Vorig jaar won Duitsland onder Löw de Confederations Cup.

Löw is blij dat hij ondanks het teleurstellend verlopen WK in Rusland kan aanblijven. "Ik ben heel dankbaar dat ik het vertrouwen van de voetbalbond krijg. De teleurstelling over het WK is nog steeds heel groot, maar ik heb de volledige motivatie om iets moois op te bouwen."

Ook doelman Manuel Neuer is in zijn nopjes met het nieuws over Löw. "Het is mooi dat de succesvolle samenwerking met onze bondscoach een vervolg krijgt. Ik heb er alle vertrouwen in dat we samen weer op ons oude niveau kunnen komen."

Duitsland speelt in september in de eerste editie van de Nations League tegen het Nederlands elftal. Frankrijk is het derde land in de groep.