Japanner Honda (32) stopt na nederlaag tegen België als international

"Ik had ons graag aan een plek in de kwartfinales geholpen, maar dat is niet gelukt", zei Honda. "Ik heb er alles gedaan en heb het beste uit mezelf gehaald. Helaas was het niet voldoende."

Japan wist zich maandag bijna voor het eerst in de historie voor de kwartfinales van een WK te plaatsen. Met nog 21 minuten te spelen stonden de Aziaten met 2-0 voor tegen België, dat na een sterke comeback met 2-3 wist te winnen.

"Ik verlaat de nationale ploeg met een goed gevoel. We hebben een jonge en getalenteerde groep. Ze hebben het in zich om geschiedenis te schrijven voor het Japanse voetbal", zei de 32-jarige middenvelder.

Honda begon zijn carrière in Europa in 2007 bij VVV-Venlo. Hij werd verkozen tot beste speler van de Eerste Divisie en promoveerde met de Limburgers naar de Eredivisie. In 2009 vertrok Honda naar CSKA Moskou, waarmee hij Russisch kampioen werd en tweemaal de nationale beker won. Tussen 2014 en 2017 speelde hij in de Serie A bij AC Milan. Vervolgens vertrok Honda naar het Mexicaanse Pachuca.

Met Japan was hij ook actief op de WK's van 2010 in Zuid-Afrika en 2014 in Brazilië. Op het toernooi in Rusland mocht Honda drie keer invallen bij Japan. Tegen Senegal (2-2) tekende hij voor de late gelijkmaker.

Aanvoerder Makoto Hasebe (34) zette eveneens een punt achter zijn interlandcarrière. De middenvelder, die bij Eintracht Frankfurt speelt, kwam 114 keer uit voor de Japanse nationale ploeg.

Mexico

Bij Mexico maakten twee spelers bekend dat ze hun interlandloopbaan beëindigen. Rafael Márquez (39) en Oribe Peralta (34) zwaaiden af na de 2-0-nederlaag tegen Brazilië van maandag.

"Ik neem afscheid van de nationale ploeg, de grootste trots uit mijn carrière", schreef Peralta op Instagram. In 67 interlands kwam hij tot 26 doelpunten.

Peralta, die al zijn hele carrière in de Mexicaanse competitie speelt, was een van de uitblinkers op de Olympische Spelen van 2012 in Londen, waarin Mexico goud won. De spits maakte op het toernooi vier doelpunten, waarvan twee in de gewonnen finale tegen Brazilië (2-1).

Márquez nam voor het WK al afscheid als clubvoetballer. De veteraan, die wordt verdacht van banden met een Mexicaans drugskartel, stond in de achtste finale tegen Brazilië in de basis.

"Dit was niet het einde dat ik gewenst had, maar ik moet het hiermee doen", zei Márquez, die zijn vijfde WK speelde. De Mexicaanse aanvoerder werd in de rust gewisseld.

Alleen de Mexicaanse doelman Antonio Carbajal had ooit op vijf WK's een basisplaats. De Duitser Lothar Matthäus, naast Márquez de enige veldspeler die vijf keer op een WK speelde, kwam bij zijn debuut in 1982 niet verder dan twee invalbeurten.