Polen gaat na teleurstellend WK niet verder met bondscoach Nawalka

"We slaan een nieuwe weg in met de nationale ploeg", zei bondsvoorzitter Zbigniew Boniek dinsdag in Warschau, waar hij samen met Nawalka uitleg gaf.

De zestigjarige Nawalka, die zelf 34 interlands speelde voor Polen, had de nationale ploeg sinds 2013 onder zijn hoede. Vooral dankzij de doelpunten van Robert Lewandowski plaatste het Oost-Europese land zich voor het EK 2016 en het WK in Rusland.

Op de Europese eindronde van twee jaar geleden in Frankrijk bereikte het elftal van Nawalka de kwartfinales, maar daarin bleek de latere kampioen Portugal na strafschoppen te sterk.

Op het WK was Polen een stuk minder succesvol. 'Bialo-czerwoni' was na nederlagen in groep H tegen Senegal (1-2) en Colombia (0-3) al uitgeschakeld en sloot het toernooi af met winst op Japan (1-0). Daardoor slaagde Polen er niet in om voor het eerst sinds 1986 de groepsfase te overleven op een WK.

"We hebben niet aan de verwachtingen voldaan en daar voel ik me verantwoordelijk voor", zei Nawalka, die eerder in zijn loopbaan trainer van onder meer Wisla Krakow en Gornik Zabrze was.