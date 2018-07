Belgische media geloven in wereldtitel na 'Rostov Rollercoaster'

Japan sloeg in de eerste tien minuten na rust twee keer toe en was op weg naar een grote stunt. België kwam in de laatste twintig minuten echter op gelijke hoogte en trok na een perfect uitgevoerde counter in de laatste minuut van de blessuretijd zelfs aan het langste eind.

"We leven nog, maar wat hing het Belgische lot aan een zijden draadje", schrijft Het Laatste Nieuws. "Zelden was een explosie van voetbalvreugde zo heftig. Nu de Duivels deze 'Rostov Rollercoaster' overleefd hebben, kunnen ze in de hoofden ongetwijfeld iedereen aan. Neymar, hier komt België."

De Belgische krant Het Nieuwsblad kopt met de woorden "absolute waanzin". "De Belgische defensie bibberde en beefde op de Japanse counters, maar voorin werd met man en macht richting doel getrokken. België staat in de kwartfinales, dat is de conclusie na een knettergekke tweede helft."

Verraderlijk

Ook Japan, dat zich als nummer twee in groep H voor de achtste finales plaatste en nog nooit de kwartfinales van een WK bereikte, maakte een goede indruk op de Belgische media.

"De 'Rode Duivels' trokken met Japan een haalbare, maar verraderlijke kaart in de achtste finales", schrijft Sporza. "Een elftal dat teert op techniek, snelheid en werkkracht, maar dat de groepsfase wel met het nodige geluk overleefde. De 'Rode Duivels' hebben zich met bloed, zweet en tranen geplaatst voor de kwartfinales."

Het dagblad De Morgen vormt een uitzondering op de overwegend lyrische berichtgeving over het Belgische elftal. "De gouden generatie, jong, sterk, groot en getalenteerd, kon pas in blessuretijd een stel oude Japannertjes afserveren. Goed gedaan? Nee, dit was slecht."

Vrijdag komt België weer in actie op het WK. De ploeg van bondscoach Martínez neemt het dan in de kwartfinales op tegen Brazilië, dat zich maandag ten koste van Mexico (2-0) bij de laatste acht voegde.