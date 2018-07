Bondscoach Nishino kapot van 'tragedie' Japan in achtste finale WK

"Ik ben er kapot van. Misschien is de nederlaag te wijten aan mijn tactische beslissingen als coach, maar dat kan ik nog niet toegeven. Ik weet alleen dat dit als een tragedie voelt en dat we dit verlies moeten accepteren", zei Nishino maandagavond na de 3-2-nederlaag van zijn ploeg in de Rostov Arena.

Aan het begin van de tweede helft was Japan nog op weg naar een grote stunt tegen de Belgen, die in de eerste zeven minuten na rust twee treffers incasseerden. Jan Vertonghen en Marouane Fellaini trokken de stand echter weer gelijk en Nacer Chadli dompelde Japan in de laatste minuut van de blessuretijd in rouw.

"We controleerden de wedstrijd en wilden nog graag die 3-0 maken om het duel op slot te gooien", blikte Nishino terug. "Daar kregen we ook de kansen voor, maar België schakelde op het juiste moment een tandje bij. Dat we na een supercounter ook nog de 3-2 tegen kregen, had niemand bij ons aan zien komen."

Revanche

Door de nederlaag tegen België strandde Japan voor de derde keer in de laatste zes WK's (2002, 2010 en 2018) in de achtste finales. Bondscoach Nishino had gehoopt dat zijn ploeg revanche kon nemen voor acht jaar geleden, toen 'Samurai Blue' na penalty's werd uitgeschakeld door Paraguay.

"Met die wedstrijd in ons achterhoofd waren we vastberaden om nu wél de volgende ronde te bereiken. Ik wilde bij mijn ploeg vooral een andere mentaliteit dan in het verleden zien en ik denk dat we daarin geslaagd zijn. Er miste misschien nog wel iets, dus we komen over vier jaar graag terug."

Hoewel Japan nog steeds moet wachten op zijn eerste kwartfinaleplek op een WK ooit, gaat Nishino niet met een onbevredigend gevoel huiswaarts. De bondscoach is blij dat zijn ploeg wel revanche heeft genomen voor de uitschakeling op het WK van 2014, toen Japan in een groep met Colombia, Griekenland en Ivoorkust als laatste eindigde.

"Heel Japan kan zich nog wel herinneren dat we er in Brazilië niet in slaagden de achtste finales te bereiken nadat we de laatste groepswedstrijd verloren van Colombia. We hebben vier jaar hard gewerkt om revanche te nemen en dat hebben we gedaan door Colombia in het eerste groepsduel te verslaan", aldus Nishino.

De Colombianen komen dinsdag in actie in de achtste finales van het WK. De winnaar van groep H neemt het om 20.00 uur op tegen Engeland. Vier uur daarvoor wordt Zweden-Zwitserland gespeeld.