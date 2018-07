Engelse bondscoach Southgate voelde zich ongemakkelijk na alle lof

Door de nederlaag in de laatste groepswedstrijd (1-0) is Engeland in de relatief zwakkere helft van het schema terechtgekomen, al is Colombia vermoedelijk geen gemakkelijke opponent richting de kwartfinales.

Southgate is er desondanks niet ongelukkig mee. "Het was niet nodig om ons uit een mooie droom te schudden, maar het heeft de verwachting enigszins getemperd", zei de oud-verdediger maandag op een persconferentie.

Engeland won met bij vlagen goed voetbal van zowel Tunesië (2-1) als Panama (6-1)." We kregen na de eerste twee duels zo veel lof toegezwaaid dat ik me een beetje ongemakkelijk begon te voelen."

Southgate hoopt dat zijn ploeg dinsdag eindelijk weer eens een wedstrijd in de knockout-fase weet te winnen. De laatste keer was in 2006, toen Ecuador door een treffer van David Beckham werd verslagen.

Spanning

Vier jaar later was Duitsland in de achtste finales een maat te groot (4-1), terwijl in 2014 de groepsfase niet eens werd overleefd. "Maar al die tegenvallers werden niet veroorzaakt door de spanning'', aldus Southgate. "Het had ook met een gebrek aan kwaliteit te maken."

Met name voorin heeft Engeland dit jaar aan kwaliteit geen gebrek. Spits Harry Kane is met vijf treffers de huidige WK-topscorer. De speler van Tottenham Hotspur beseft dat het er nu pas echt omgaat.

"Het moment van de waarheid breekt nu pas aan", weet hij. "We geloven in onze kansen. Daar zal het niet aan liggen. Elke speler is ook bereid tot het uiterste te gaan. Het wordt tijd dat Engeland op dit toernooi weer eens echt gaat meedoen.''