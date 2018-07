Matchwinner Chadli 'supergelukkig' na bizarre ontsnapping België

"Ik ben supergelukkig en kan dit gevoel niet uitleggen. Het is ongelooflijk om de winnende te maken en je te plaatsen voor de kwartfinales van een WK", zei Chadli tegen de NOS.

In de tweede helft van het achtstefinaleduel kwamen de Belgen zeer verrassend met 2-0 achter, maar mede dankzij invallers Chadli en Marouane Fellaini werd die achterstand nog omgebogen in een overwinning.

"We moesten iets veranderen en na de wissel veranderde de hele teamspirit. Fellaini was heel goed en won veel duels. We zaten toen beter in de wedstrijd", aldus Chadli.

"Ook bij een 2-0-achterstand geloofde ik er nog in. Er kan altijd iets gebeuren. Na de 2-1 zaten we er weer helemaal in en pushten we elkaar naar de gelijkmaker en het winnende doelpunt."

Martínez

Bondscoach Roberto Martínez was trots op invallers Chadli en Fellaini, die in de 65e minuut in het veld kwamen. "We zijn teruggekomen uit verloren positie. Dat kon omdat we erin bleven geloven en fantastische invallers hadden", zei de Spanjaard.

"De manier waarop we hebben gewonnen, zegt alles over deze fantastische groep. Deze zege is voor heel België. Laten we allemaal trots zijn. Als je wint op de manier zoals wij deden, is alles mogelijk. Laten we allemaal geloven in een succesvol verder verloop. We verheugen ons op de wedstrijd tegen Brazilië."

Martínez wilde niet praten over negatieve punten. "Want die waren er niet", vervolgde hij. "De Japanners speelden aanvankelijk heel goed, counterden slim en waren koelbloedig. Voor ons heel frustrerend. Maar ons antwoord maakte alles goed."

De Bruyne

Ook Kevin De Bruyne stond stil bij de positieve punten. "We kwamen op een domme manier met 2-0 achter. Natuurlijk hadden we het moeilijk. Maar we zijn blijven gaan. De mentale weerbaarheid van ons elftal was geweldig. Daarom hebben we gewonnen", zei de spelmaker.

"Je moet op een toernooi nu eenmaal door moeilijke momenten heen. We hebben voortdurend de kansen gehad en uiteindelijk hebben we ze ook benut."