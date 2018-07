Vertonghen: 'Ik zag ons al in het vliegtuig naar huis zitten'

België stond met nog een dikke twintig minuten te spelen verrassend met 0-2 achter tegen Japan, maar na een doelpunt van Vertonghen kwam België terug in de wedstrijd. Invallers Marouane Fellaini en Nacer Chadli (in blessuretijd) zorgden alsnog voor de 3-2-zege.

"Wat een wedstrijd", verzuchtte Vertonghen na de wedstrijd tegen de NOS. "Ik reken mezelf de eerste tegengoal wel aan. Daar zag ik er niet goed uit. Ik zag ons al in het vliegtuig terug naar huis zitten."

Vertonghen liet zich bij de 0-1 vlak na rust foppen door Genki Haraguchi, die doelman Thibaut Courtois vervolgens passeerde. Vlak daarna zorgde Takeshi Inui zelfs voor de verrassende 0-2, maar België toonde veerkracht.

De oud-Ajacied bracht de stand terug op 1-2, al had het er alle schijn van dat zijn kopbal niet als doelpoging was bedoeld. "Er zat veel spin aan die bal. Ik probeerde de bal gewoon voor te koppen en hoopte dat er een 'lange nek' tegenaan zou lopen."

Invallers

Met Fellaini en Chadli als invallers kreeg België hernieuwde hoop. "Nacer viel ongelooflijk goed in", stelde Vertonghen. "Hij heeft samen met Marouane het verschil gemaakt. Ik heb ze na afloop wel tien minuten geknuffeld. Ik ben zo ontzettend blij, voor België maar toch vooral voor mezelf."

Dat België de wedstrijd nog in reguliere speeltijd besliste, had de verdediger eigenlijk niet meer verwacht. Het maakt zijn blijdschap des te groter. "Dat is ook iets. Ik dacht al aan de verlenging, waarin we wat mij betreft fysiek en mentaal in het voordeel zouden zijn. Ik blijf hier vannacht nog wel even wakker van liggen."

België wacht in de kwartfinales opnieuw een zware kluif. Daarin is Brazilië de opponent. Dat land won eerder op maandag met 2-0 van Mexico.