België bereikt kwartfinales WK na sensationele comeback tegen Japan

Japan leek in Rostov lang op weg naar de volgende verrassing op dit WK. De ploeg van bondscoach Akira Nishino nam na rust een 0-2-voorsprong door doelpunten van Genki Haraguchi en Takashi Inui.

België vocht zich echter in het laatste kwart van het duel terug. Oud-Ajacied Jan Vertonghen zorgde ietwat gelukkig voor de 1-2, waarna invaller Fellaini gelijkmaakte.

Diep in blessuretijd voorkwam voormalig FC Twente-aanvaller Chadli dat het duel tot een verlenging kwam. Hij stond na een vlijmscherpe counter op de juiste plek om een voorzet van Thomas Meunier af te ronden.

Kompany

België, waar Vincent Kompany dit toernooi voor het eerst in de basis stond, had voor rust eigenlijk weinig te duchten van Japan, al kwam het eerste gevaar wel van de Aziaten. Shinji Kagawa schoot echter recht op doelman Thibaut Courtois af.

Na een kwartier begonnen de 'Rode Duivels' ook een beetje los te komen. Zo worstelde Romelu Lukaku zich steeds meer los van de Japanse defensie, maar tot echt grote kansen kwam de spits van Manchester United niet.

Gaandeweg de eerste helft lieten de Belgen de teugels een beetje vieren, waardoor Japan er weer uit durfde te komen. Zo was Yuya Osaka tot twee keer dicht bij een treffer. Maar een kopbal en een schot, dat Courtois bijna liet glippen, zorgden niet voor doelpunten.

Haraguchi

In de eerste zeven minuten na rust ging het ineens helemaal mis voor België. Haraguchi was drie minuten na de hervatting het eindstation van een razendsnelle counter. De middenvelder profiteerde van een slippertje van Vertonghen en passeerde Courtois met een schot in de verre hoek.

Nadat Eden Hazard direct daarna de paal had getroffen, was Courtois in de 52e minuut voor de tweede keer geklopt. Kagawa speelde zich knap vrij op de rand van het strafschopgebied en bediende de volledig vrijstaande Inui. De vleugelspeler rondde hard en zuiver af: 0-2.

België was door die treffers even van slag, maar herstelde zich na een uur spelen. Meunier vond met een voorzet het hoofd van Lukaku, maar de spits kopte de bal net voorlangs. Bondscoach Roberto Martínez bracht met Fellaini en Chadli direct twee verse krachten in.

Vertonghen

Het overwicht leidde halverwege de tweede helft tot de aansluitingstreffer. Vertonghen probeerde de bal na een afgeslagen hoekschop met het hoofd opnieuw voor het doel te brengen, maar zag die pardoes over doelman Eiji Kawashima in het doel belanden.

Drie minuten later zorgde Fellaini zelfs voor de 2-2. Hazard bracht de bal voor het doel, waar de middenvelder boven alles en iedereen uittorende. Zijn kopbal was Kawashima te machtig.

Hoewel Japan in de omschakeling af en toe gevaarlijk was, bleven de grootste kansen voor België. Zo moest Kawashima zijn uiterste beste doen op een kopbal van Lukaku. In blessuretijd testte de ingevallen Keisuke Honda nog de vuisten van Courtois en leek een verlenging onvermijdelijk.

In de laatste aanval was de sensationele comeback van België echter compleet. Daarin kwam de ploeg van Martínez er razendsnel uit en zorgde Chadli voor een kwartfinaleticket. In de kwartfinales wacht België een duel met Brazilië, dat eerder op maandag met 2-0 van Mexico won.