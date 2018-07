Bondscoach Mexico: 'Clown Neymar is schande voor het voetbal'

De sterspeler van Brazilië was bij vlagen ongrijpbaar voor de Mexicaanse defensie, maar liet zich ook verleiden om regelmatig gretig naar de grond te gaan.

Neymar liet zich met name gaan na een incident aan de zijlijn met de Mexicaanse verdediger Miguel Layun. Die stond even op zijn voet, waarna de aanvaller al schreeuwend over het gras rolde. De scheidsrechter greep uiteindelijk niet in.

Osorio vond dat de arbitrage strenger had moeten zijn voor Neymar, die in aanloop naar het WK een zware voetblessure opliep en maar net op tijd fit was. "We hebben zo veel tijd verloren door de acties van één speler. Neymar is een schande voor het voetbal", foeterde de geboren Colombiaan na afloop.

"De scheidsrechter was duidelijk op de hand van Brazilië. Hij zei niets van het gedrag van Neymar en dat maakte mijn spelers boos. Voetbal is een sport voor mannen, niet voor clowns."

Ondanks de uitschakeling in de achtste finales - al voor de zevende keer op rij op een WK - is Osorio trots op zijn spelers. "We hebben laten zien dat we een hoog niveau kunnen halen. We waren alleen niet efficiënt voorin."

Tite

Bondscoach Tite van Brazilië was het niet eens met zijn collega Osorio en sprong in de bres voor Neymar. "Layun beging zijn actie recht voor de bank", zei hij over het incident bij de zijlijn.

"Iedereen die daar zat heeft zijn eigen conclusie kunnen trekken, net als iedereen die het op televisie heeft gezien. Je hoeft alleen maar de herhaling te bekijken om te zien wat er gebeurt."

De 57-jarige Tite wilde er verder niet te zwaar aan tillen. "We moeten dingen soms relativeren en in de juiste context plaatsen. We moeten praten over de mooie wedstrijd en geen uitspraken in het heetst van de strijd doen."

Brazilië treft in de kwartfinales de winnaar van de partij tussen België en Japan. Dat duel staat op maandag om 20.00 uur op het programma.