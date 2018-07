Mexico met PSV'er Lozano in basis bij achtste finale tegen Brazilië

De 22-jarige Lozano maakte eerder dit WK de winnende treffer tegen Duitsland (1-0-winst) en gaf een assist tegen Zuid-Korea (2-1-zege). In de laatste groepswedstrijd ging Mexico met 3-0 onderuit tegen Zweden. Maar doordat Duitsland verloor van Zuid-Korea, plaatsten de Midden-Amerikanen zich toch voor de achtste finales.

Oud-PSV'er Hector Moreno zit tegen Brazilië een schorsing uit. Zijn plek in de defensie wordt overgenomen door Rafael Marquez. De 39-jarige routinier is bezig aan zijn vijfde WK en staat voor het eerst dit toernooi in de basis. Andres Guardado - een andere oud-PSV'er - staat ook aan de aftrap.

Marquez wordt met 39 jaar en 139 dagen de op twee na oudste veldspeler ooit met een basisplaats op een WK. Alleen de Argentijn Angel Labruna (39 jaar en 260 dagen in 1958) en de Engelsman Stanley Matthew (39 jaar en 145 dagen in 1954) waren ooit ouder dan de Mexicaan.

Bij de laatste zes WK's werd Mexico telkens in de achtste finales uitgeschakeld. Bulgarije (1994), Duitsland (1998), Verenigde Staten (2002), Argentinië (2006 en 2010) en Nederland (2014) waren achtereenvolgens te sterk.

Brazilië

Brazilië moet het nog doen zonder de geblesseerde backs Danilo en Marcelo. Daardoor beginnen Fagner en Filipe Luis in de achterhoede bij de vijfvoudig wereldkampioen. De Zuid-Amerikanen kroonden zich tot poulewinnaar in groep E door een 1-1-gelijkspel tegen Zwitserland en 2-0-zeges op Costa Rica en Servië.

Brazilië en Mexico speelden vier keer eerder tegen elkaar op een WK. Vier jaar geleden werd het 0-0 in Fortaleza, de eerdere edities werden door de 'Goddelijke Kanaries' gewonnen. Mexico wist in de voorgaande vier ontmoetingen niet te scoren.

Afgelopen weekend schaarden Frankrijk, Uruguay, Rusland en Kroatië zich al bij de laatste acht voor het WK. Mexico of Brazilië neemt het in de kwartfinale op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen België en Japan, die later op maandag gespeeld wordt.

De wedstrijd tussen Brazilië en Mexico in de Samara Arena staat onder leiding van de Italiaanse arbiter Gianluca Rocchi.

Opstellingen

Brazilië: Allison; Fagner, Silva, Miranda, Filipe Luis; Coutinho, Casemiro, Paulinho; Willian, Gabriel Jesus, Neymar.

Mexico: Ochoa; Ayala, Salcedo, Marquez, Herrera,; Alvarez, Guardado, Gallardo; Vela, Hernandez, Lozano.