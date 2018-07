Russische doelman Akinfeev blijft bescheiden na heldenrol tegen Spanje

"Ik vind niet dat ik de man van de wedstrijd ben, dat is ons team en dat zijn onze fans. Onze supporters verdienen die onderscheiding nog het meest", zei Akinfeev.

De 32-jarige aanvoerder van de nationale ploeg stopte in de strafschoppenserie, die er aan te pas moest komen omdat de stand na de reguliere speeltijd en de verlenging 1-1 bleef, de inzetten van Koke en Iago Aspas.

Omdat de Russen niet één keer faalden vanaf elf meter, plaatste het gastland zich tot ieders verbazing voor de kwartfinales en was het einde verhaal voor de wereldkampioen van 2010.

"We waren de gelukkigste ploeg", sprak Akinfeev opgetogen. "In de tweede helft hebben we alleen maar lopen verdedigen en in de verlenging stuurden we aan op strafschoppen. Dankzij de hulp van God is het ons gelukt. Het WK verloopt voor ons fantastisch, dat is wel duidelijk."

Bekaf

De ervaren keeper van CSKA Moskou gaf toe dat Rusland in de verlenging er helemaal doorheen zat en dat ze snakten naar de strafschoppenserie.

"We waren echt bekaf allemaal, maar we zijn erin blijven geloven, met dank ook aan de steun van ons fantastische publiek. De sfeer die ze al het hele toernooi maken is echt ongelooflijk."

De Russische bondscoach Stanislav Cherchesov was vooral blij dat de tactiek die hij speciaal voor de wedstrijd tegen het hoger aangeschreven Spanje had gewijzigd goed uitpakte.

"Ik moest mijn spelers echt overtuigen dat het nodig was om verdedigender te spelen. We houden niet van deze manier van spelen, maar dit was wat er nodig was. Gelukkig begrepen de spelers wat ik bedoelde, ze vertrouwen me. Ik heb alle spelers meer individueel gesproken dan normaal."

Rusland neemt het zaterdag voor een plek in de halve finales op tegen Kroatië, dat zondag eveneeens na 1-1 en strafschoppen te sterk was voor Denemarken.