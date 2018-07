Kroatië verslaat Denemarken na penalty's en is vierde kwartfinalist op WK

In de penaltyserie misten Milan Badelj en Josip Pivaric namens de Kroaten, maar Christian Eriksen, Lasse Schöne en Nicolai Jörgensen deden datzelfde voor de Denen.

De wedstrijd begon spectaculair, want binnen vier minuten stond het al 1-1. Mathias Jörgensen zette Denemarken al na 58 seconden op 0-1, waarna Mario Mandzukic razendsnel antwoordde namens de Kroaten.

In de verder zeer matige wedstrijd kreeg Kroatië nog een reuzenkans op 2-1, maar sterspeler Luka Modric miste in de slotfase van de verlenging een penalty. Doelman Kasper Schmeichel stopte zijn inzet overtuigend.

Eerder op de dag plaatste Rusland zich verrassend voor de kwartfinales. Het gastland rekende in Moskou na strafschoppen af met Spanje - nadat het na 120 minuten 1-1 stond - en treft nu de Kroaten.

Frankrijk (4-3-zege op Argentinië) en Uruguay (2-1-overwinning op Portugal) bereikten zaterdag al de laatste acht. Maandag volgen Brazilië-Mexico en België-Japan en dinsdag worden Zweden-Zwitserland en Colombia-Engeland gespeeld.

Record

De wedstrijd tussen Kroatië en Denemarken in het Nizhny Novgorod Stadium kende een veelbelovend begin, want binnen 3 minuten en 37 minuten was er door beide ploegen al een keer gescoord: een record op een WK.

Na 58 seconden zette Mathias Jörgensen de Denen al op voorsprong. De oud-PSV'er was alert in het strafschopgebied en frommelde de bal via keeper Danijel Subasic en de paal in het doel.

De vreugde bij de Scandinaviërs - waar Eredivisie-spelers Jörgensen, Schöne en Kasper Dolberg op de bank zaten - was maar van korte duur, want in de vierde minuut trok Mandzukic de stand gelijk. De spits kreeg de bal met wat fortuin voor zijn voeten en schoot raak in de korte hoek.

Wie dacht dat het flitsende begin een voorbode was voor een geweldige eerste helft kwam bedrogen uit, al waren er nog wel kansen voor Ivan Rakitic, Ante Rebic (reddingen Schmeichel), Dejan Lovren (kopbal voorlangs) en Christian Eriksen (buitenkant paal).

Gezapig

De tweede helft, waarin Denemarken begon met Ajacied Schöne als invaller, was lange tijd gezapig. Beide ploegen leken bevangen door de spanning, waardoor van een hoog tempo geen sprake was en de hoogtepunten schaars waren.

Bondscoach Aage Hareide van Denemarken greep na ruim een uur in en bracht na Schöne ook Nicolai Jörgensen in. De spits van Feyenoord was een paar minuten later al betrokken bij een mogelijkheid, maar zijn schot miste kracht.

Het zei veel over de amusementswaarde van het achtstefinaleduel dat Rebic pas in de 78e minuut voor het eerste schot op doel zorgde namens Kroatië. Een verlenging bleek onvermijdelijk, ook omdat Schöne, Rakitic en Martin Braithwaite bij schietkansen het vizier niet op scherp hadden.

In de slotfase van die verlenging kreeg Modric dé kans om een penaltyserie af te wenden, maar de Kroatische vedette zag zijn strafschop gepakt worden door keeper Schmeichel. In de strafschoppenreeks schoot hij wél raak en liep het alsnog goed af voor de Kroaten.