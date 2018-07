Hierro maakt niemand verwijten na blamerende uitschakeling Spanje

"De spelers hebben gestreden voor wat ze waard zijn. Voor het begin van de wedstrijd heb ik tegen hen gezegd: zorg ervoor dat we met opgeheven hoofd van het veld kunnen gaan. Daarin is de ploeg geslaagd", zei de 50-jarige Spanjaard.

"Helaas was niet het niet voldoende voor een plaats bij de laatste acht. Het verschil tussen winnen en verliezen was in deze wedstrijd heel klein."

Hierro moest slechts twee dagen voor aanvang van het WK als technisch directeur de taken overnemen van de ontslagen bondscoach Julen Lopetegui, die in het geheim zou hebben onderhandeld met zijn nieuwe club Real Madrid.

"Iedereen is heel professioneel met die situatie omgegaan. We waren heel ambitieus, maar lijden nu mee met onze miljoenen landgenoten", aldus Hierro.

Toekomst

Het is onduidelijk of Hierro ondanks de enorme deceptie aan mag blijven als bondscoach, maar de kans is groot dat daar binnenkort meer duidelijkheid over naar buiten komt.

"We zullen deze week met de bond bij elkaar gaan zitten en een beslissing nemen", liet voorzitter Luis Rubiales van de Spaanse voetbalbond weten.

Hierro is zelf allerminst bezig met zijn toekomst en voelde in het Luzhniki Stadion in Moskou ook niet de behoefte om uitgebreid te reageren op vragen over dat onderwerp.

"Ik geloof niet dat mijn toekomst bij het Spaanse elftal op dit moment belangrijk is", was zo'n beetje het enige wat de voormalig topverdediger erover kwijt wilde.

Stroeve indruk

Spanje maakte tegen Rusland niet voor het eerst dit toernooi een stroeve indruk. De wereldkampioen van 2010 kwam weliswaar al heel snel op een 1-0 voorsprong (eigen doelpunt van Sergey Ignashevich), maar verspeelde nog voor rust die marge (penalty Artem Dzyuba).

In de beslissende strafschoppenserie faalden Koke en Iago Aspas en miste geen enkele Rus, waardoor de Spanjaarden met tranen in de ogen de kleedkamer opzochten.

Het is de vierde keer dat Spanje op een WK strandt tegen het gastland. Eerder werd verloren van Italië (1934), Brazilië (1950) en Zuid-Korea (2002). Op het WK van vier jaar geleden vloog 'La Roja' er al in de groepsfase uit.

Rusland is het derde land dat zich plaatste voor de kwartfinales. Frankrijk (4-3-zege op Argentinië) en Uruguay (2-1-overwinning op Portugal) schaarden zich zaterdag al onder de laatste acht.