Teleurgestelde Iniesta stopt na debacle met Spanje als international

In aanloop naar het toernooi in Rusland liet de 34-jarige Iniesta al weten aan zijn laatste WK te beginnen, al was toen nog niet duidelijk of hij na het toernooi nog voor Spanje zou spelen.

"Dit was mijn laatste wedstrijd voor de nationale ploeg. Het is niet mijn gedroomde afscheid, maar zo kan het lopen in het voetbal", zei Iniesta na de wedstrijd in het Luzhniki Stadion in Moskou.

De middenvelder is de tweede speler van zijn generatie die stopt als international, want ook Gerard Piqué (31) keert niet meer terug in de nationale ploeg. De verdediger van FC Barcelona had eerder al aangegeven direct na het WK te bedanken.

Iniesta, die Barcelona onlangs verruilde voor het Japanse Vissel Kobe, denkt dat Spanje ook zonder hem een mooie toekomst heeft. "De selectie is van hoog niveau. Ze moeten nu proberen om deze klap zo snel mogelijk te boven te komen."

Iniesta kende zeer succesvolle jaren met Spanje. Hij werd in 2008 en 2012 Europees kampioen met zijn land en pakte in 2010 de wereldtitel door in de finale van Oranje te winnen. Iniesta maakte het winnende doelpunt.

Moeilijk

Op het WK in Rusland leek Spanje opnieuw een van de favorieten, maar in de achtste finales ging het dus al mis tegen het gastland, dat te sterk was na strafschoppen.

"We hadden het moeilijk tegen Rusland en zijn uitgeschakeld omdat we niet met de omstandigheden konden omgaan. We slaagden er niet in om er doorheen te komen", aldus Iniesta.

Rusland was het derde land dat zich bij de laatste acht schaarde. Frankrijk (4-3-zege op Argentinië) en Uruguay (2-1-overwinning op Portugal) plaatsten zich zaterdag al voor de kwartfinales. Zondagavond kwam Kroatië daar nog bij. De Kroaten schakelden na 0-0 na 120 minuten Denemarken uit vanaf de strafschopstip.

Maandag staan Brazilië-Mexico en België-Japan op het programma en dinsdag worden Zweden-Zwitserland en Colombia-Engeland gespeeld.