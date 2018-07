WK-programma 2 juli: België en Brazilië gaan voor plek bij laatste acht

16.00 uur, Samara Arena in Samara: Brazilië-Mexico

Bij de bookmakers is Brazilië nog altijd favoriet voor de eindzege, maar echt swingen deed de 'Selecao' niet in de groepsfase. Mexico begon met zeges op Duitsland en Zuid-Korea, maar de harde nederlaag tegen Zweden (3-0) zal het zelfvertrouwen van de Noord-Amerikanen geen goed hebben gedaan.

Mexico kan ook beter niet kijken naar de vier eerdere confrontaties met Brazilië op een WK, want drie keer werd verloren en vier jaar geleden in Fortaleza werd het 0-0. De Brazilianen scoorden in die duels maar liefst elf keer, terwijl Mexico geen enkele keer trefzeker was. Dat Brazilië na de 0-0 van 2014 flink heeft doorgeselecteerd, blijkt uit de 23-koppige selectie van toen. Alleen Thiago Silva, Marcelo, Paulinho, Neymar, Willian en Fernandinho zijn er nu weer bij op het WK.

Weetje over de wedstrijd: Het ging dit WK vaak over de 'vloek van de wereldkampioen', maar de Mexicanen hebben last van een andere vloek: de vloek van de achtste finale. De afgelopen zes WK's overleefde Mexico ook de groepfase en daarna ging het altijd mis. Bulgarije (1994), Duitsland (1998), Verenigde Staten (2002), Argentinië (2006 en 2010) en Nederland (2014) waren in de achtste finale te sterk. Tegen Brazilië wil Mexico graag een einde maken aan die bizarre reeks.

Speler om in de gaten te houden: Op papier is Neymar de grootste ster in het keurkorps van bondscoach Tite, maar Phillipe Coutinho is tot dusver de Braziliaanse smaakmaker dit WK. De aanvaller van FC Barcelona scoorde al twee keer en gaf ook nog een assist.

20.00 uur, Rostov Arena in Rostov: België-Japan

De Belgen beginnen als grote favoriet aan het duel met Japan. De ploeg van bondscoach Roberto Martinez heeft meer kwaliteit en de resultaten uit de groepsfase geven vertrouwen. Met negen punten en een doelsaldo van negen voor en twee tegen maakt België cijfermatig zelfs de beste indruk van alle landen.

Zestien jaar geleden, toen België nog niet tot de wereldtop behoorde, stond dit duel ook al op het programma op het WK. Het werd destijds 2-2 in de groepsfase, na treffers van de Japanners Takayuki Suzuki en Junichi Inamoto en de Belgen Marc Wilmots en Peter Van der Heyden.

Weetje over de wedstrijd: Japan kan het eerste Aziatische land worden sinds Zuid-Korea in 2002 dat de kwartfinales haalt op een WK. De Koreanen kwamen toen zelfs tot de halve finales, waarin met 1-0 werd verloren van Duitsland.

Speler om in de gaten te houden: Romelu Lukaku jaagt tegen Japan op goals, want hij kan de eerste Belgische topscorer ooit worden op een WK. De spits van Manchester United maakte er al vier en heeft op de topscorerslijst alleen Harry Kane van Engeland (vijf) voor zich. De 25-jarige Lukaku is op zijn 25e al topscorer aller tijden van de Belgen met veertig treffers. In zijn laatste elf interlands scoorde hij liefst zeventien keer.

Programma 3 juli

16.00 uur in Sint-Petersburg: Zweden-Zwitserland (achtste finale)

20.00 uur in Moskou: Engeland-Colombia (achtste finale)