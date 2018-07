Spanje na strafschoppen uitgeschakeld door gastland Rusland op WK

De wereldkampioen van 2010 kwam vroeg op voorsprong door een eigen doelpunt van Sergey Ignashevich, maar moest vlak voor rust de gelijkmaker toestaan. Scheidsrechter Björn Kuipers kende een strafschop toe, die werd benut door Artem Dzyuba.

Na een matige wedstrijd moest een strafschoppenserie de beslissing brengen en daarin waren Atletico Madrid-middenvelder Koke en Celta de Vigo-aanvaller Iago Aspas de schlemiel. Ze waren de enige spelers die misten.

Het is de vierde keer dat Spanje op een WK strandt tegen het gastland. Eerder werd verloren van Italië (1934), Brazilië (1950) en Zuid-Korea (2002). Op het WK van vier jaar geleden vloog 'La Roja' er al in de groepsfase uit.

Rusland is het derde land dat zeker is van een plek bij de laatste acht. Frankrijk (4-3-zege op Argentinië) en Uruguay (2-1-overwinning op Portugal) plaatsten zich zaterdag al voor de kwartfinales.

Later op zondag (20.00 uur) staat Kroatië-Denemarken nog op het programma en de winnaar van dat duel treft Rusland. Maandag volgen Brazilië-Mexico en België-Japan en dinsdag worden Zweden-Zwitserland en Colombia-Engeland gespeeld.

Bizar

Zoals verwacht domineerde Spanje zondag vanaf het begin tegen de Russen in het Luzhniki Stadion in Moskou, al was het niet direct overtuigend. Toch kwam de ploeg van bondscoach Fernando Hierro vroeg op voorsprong.

In de twaalfde minuut nam Real Madrid-aanvaller Marco Asensio een vrije trap, waarna verdediger Ignashevich op bizarre wijze een eigen goal maakte. Hij was in duel met Sergio Ramos en kreeg de bal per ongeluk op zijn hak, waardoor keeper Igor Akinfeev kansloos was.

Gesterkt door de voorsprong liet Spanje de bal snel rondgaan. Rusland had daar aanvankelijk geen antwoord op, maar werd in de slotfase van de eerste helft toch gevaarlijk. Nadat Aleksandr Golovin (schot naast) al een keer dreigend was, kwam het gastland zelfs op 1-1.

Arbiter Kuipers kende een strafschop toe vanwege een handsbal van Gerard Piqué, waarna spits Dzyuba de thuisfans in extase bracht door vanaf elf meter raak te schieten.

Balbezit

Na rust leek Spanje orde op zaken te gaan stellen, want het elftal van Hierro zette druk en stichtte gevaar via onder anderen Jordi Alba, Diego Costa, Isco en David Silva.

De Zuid-Europeanen hadden verreweg het meeste balbezit, maar echt zwaar kreeg Rusland het geen moment. Het thuisland had de zaken defensief aardig op orde en loerde op de tegenaanval. Het publiek veerde op toen Golovin doorbrak, maar echt tot een kans kwam hij niet.

Door het gebrek aan echte kansen bleek een verlenging onvermijdelijk. Ook in het extra halfuur lag het initiatief bij Spanje, maar veel meer dan een kans voor invaller Rodrigo (redding Akinfeev) leverde dat niet op. De strafschoppenserie moest daardoor uitkomst bieden, waarin alle Russen het hoofd koel hielden en Koke en Aspas hun inzet gekeerd zagen worden door Igor Akinfeev.