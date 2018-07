Hazard hoopt dat ervaring België verschil maakt tegen Japan in achtste finale

"Wedstrijden in de knock-outfase vereisen ervaring. We hebben allemaal veel meer ervaring. Dat kan het verschil maken", zei de blikvanger van Chelsea zondag op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd in Rostov.

Twee jaar geleden sneuvelde België in de kwartfinale van het EK tegen Wales en dat is een goede les geweest, meent Hazard. "We weten wat we niét moeten doen", zei hij.

"Maar Japan is een heel ander team dan Wales. Ze hebben zich met een beetje geluk geplaatst, maar het is een team met veel ervaring en goede spelers. We moeten de volle wedstrijd geconcentreerd blijven."

Veel spelers die doorgaans vaste waardes zijn in het elftal van bondscoach Roberto Martinez kregen rust in de laatste groepswedstrijd tegen Engeland. Volgens Hazard maakt de lange pauze niet uit. "Negen dagen rust was niet te lang. We hebben goed getraind en zullen er morgen staan."

Brazilië

Als België maandag Japan opzij zet, dan wacht de ploeg van Martinez in de strijd om een halvefinaleticket een wedstrijd tegen vijfvoudig wereldkampioen Brazilië of Mexico. Die landen staan eveneens maandag tegenover elkaar.

Hazard wilde het echter nog niet over een mogelijk duel met de Brazilianen hebben. "Daar zijn we nog niet mee bezig. Het is nog niet zeker of we de kwartfinale halen. En dat geldt ook voor Brazilië. We bekijken het wedstrijd voor wedstrijd."

Met de uitschakeling van vedettes als Cristiano Ronaldo en Lionel Messi kan dit het WK van Hazard worden. "We willen de kwartfinale halen, en dan de halve finale en de finale. Natuurlijk hoop ik dat dit mijn toernooi wordt, maar er zijn nog heel veel goede spelers over."

Frankrijk (4-3-zege op Argentinië) en Uruguay (2-1-overwinning op Portugal) plaatsten zich zaterdag al voor de kwartfinales. Zondag staan de achtste finales Spanje-Rusland en Kroatië-Denemarken op het programma.

In de andere twee achtste finales staat Zweden tegenover Zwitserland en neemt Colombia het op tegen Engeland.