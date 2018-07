Maradona niet verbaasd over uitschakeling 'stuurloos' Argentinië

Maradona zag het land waarmee hij in 1986 als speler de wereldtitel veroverde zaterdag in de achtste finales met 4-3 verliezen van Frankrijk. Eerder had Argentinië maar op nippertje de groepsfase overleefd.

"Dit verbaast me helemaal niets. Helaas gebeurde tegen Frankrijk precies wat al een tijdje in de lucht hing", luidde de kritische analyse van Maradona bij het Argentijnse tv-station Telesur. "Dit team is stuurloos. We weten niet hoe we moeten aanvallen of wat we moeten doen als we de bal hebben."

"We probeerden wel om aan te vallen, maar gaven veel te veel ruimte weg aan de Franse spits Kylian Mbappé. Het is logisch dat we zijn uitgeschakeld. Tijdens de voorbereiding was al te zien dat er veel problemen zijn."

Messi

Maradona vindt het onterecht dat veel kritiek nu neerdaalt op Messi. De sterspeler van FC Barcelona scoorde alleen in de groepswedstrijd tegen Nigeria (2-1), maar kwam in een knock-outwedstrijd op een WK nog nooit tot scoren.

"We zijn veel te afhankelijk van Messi. Hij stond op een eiland, ver weg van het vijandelijke strafschopgebied. Hij moet nu het spel verdelen, de assists geven en ook nog scoren. Dat is onmogelijk, hij kan het niet alleen.''

Volgens 'Pluisje' moet de nationale bond snel maatregelen nemen om de neergang van het Argentijnse voetbal te stoppen. "Wij hebben in ons land niet zo'n sterke competitie als in bijvoorbeeld Spanje. Daarom moeten we veel meer investeren in de opleiding van spelers."

Maradona was op het WK aanwezig als een soort ambassadeur van de FIFA, maar bracht de wereldvoetbalbond regelmatig in verlegenheid door zijn wangedrag op de tribune. De 57-jarige oud-voetballer werd zaterdagavond tijdens de wedstrijd tegen Frankrijk door de regie nauwelijks meer in beeld gebracht.