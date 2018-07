Bondscoach Portugal wil ook na uitschakeling blijven rekenen op Ronaldo

De 33-jarige Ronaldo kwam ook tijdens zijn vierde WK niet tot scoren in de knock-outfase. In de poule was hij nog wel belangrijk met een hattrick tegen Spanje (3-3) en de winnende goal tegen Marokko (1-0).

"Cristiano heeft het voetbal nog veel te geven. Ik vind het belangrijk om een aanvoerder als hij te hebben", zegt Santos, die zelf na het gewonnen EK in Frankrijk zijn contract verlengde tot 2020.

"Er zitten veel jonge spelers in onze selectie, Cristiano kan hen helpen om te groeien. Hij is er altijd voor ons. Ik hoop dat hij na de zomer in de Nations League weer beschikbaar is."

Cavani

In het Fisht Stadium in Sochi was de hoofdrol zaterdag niet voor Ronaldo, maar voor Edinson Cavani. De Uruguyaanse spits van Paris Saint-Germain scoorde twee keer en loodste zijn land daarmee naar de kwartfinales.

"We kregen geen vat op hem", geeft Santos toe. "We zijn heel teleurgesteld. We hebben hard gevochten en ik denk dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. Maar ik had liever slecht gespeeld en toch de volgende ronde bereikt."

"Ik wil Uruguay ook feliciteren met de overwinning. Hun eerste doelpunt kwam er na twee uitstekende diagonale passes. Het is moeilijk om je daartegen te wapenen."

Record

Ronaldo hield ondanks de vroege uitschakeling toch nog een record over aan het WK in Rusland. De sterspeler van Real Madrid heeft net als de Braziliaan Pelé en de Duitsers Uwe Seeler en Miroslav Klose op vier mondiale eindrondes gescoord, al deed hij dat wel uitsluitend in groepswedstrijden.

Ronaldo speelde tot nu toe 154 interlands en scoorde daarin 85 keer. Met maar liefst 38 optredens op WK's en EK's evenaarde hij zaterdag recordhouder Bastian Schweinsteiger uit Duitsland.