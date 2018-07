Uruguayaanse matchwinner Cavani hoopt dat kuitblessure meevalt

Cavani opende al na zeven minuten de score met een kopbal. Na de gelijkmaker van Pepe in de tweede helft zorgde hij met een gekruld schot voor de 2-1. Dat bleek het winnende doelpunt te zijn.

De spits van Paris Saint-Germain moest kort na het maken van zijn tweede treffer naar de kant. Daarbij werd hij ondersteund door de Portugese vedette Cristiano Ronaldo.

"Ik voelde steken in mijn kuit, daardoor kon ik niet verder. Hopelijk valt het mee en kan ik blijven meedoen", zei Cavani, die ondanks zijn blessure erg trots was op de zege op Portugal. Hij stond met tranen in zijn ogen voor de camera. "Er zijn geen woorden voor om dit te beschrijven. Kijk eens hoe gelukkig al die fans uit Uruguay zijn. Het is alle pijn en moeite dubbel en dwars waard geweest."

Tabarez

Bondscoach Oscar Tabarez weet ook nog niet of hij in de restant van het toernooi over zijn topschutter kan beschikken. "We moeten zien hoe het zich ontwikkelt. Op dit moment is niet duidelijk hoe groot de schade is, maar we kunnen rekenen op ons team als collectief."

Uruguay neemt het op vrijdag in de kwartfinales op tegen Frankrijk. Dat land was met 4-3 te sterk voor Argentinië. Tabarez kijkt uit naar die krachtmeting. "Ze hebben met Griezmann en Mbappé twee spitsen van uitzonderlijke kwaliteit. Ze zijn razendsnel en je zag hoe moeilijk de verdedigers het hadden, met name met Mbappé."

Tabarez weet dat de opdracht zwaar is. "Maar we gaan ons uiterste best doen en kijken naar de manier waarop we ze het beste kunnen bestrijden. We moeten gebruikmaken van onze eigen kracht. We zijn hier om zeven duels te spelen en dan zien we wel wat er gebeurt."