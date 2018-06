FIFA geeft Amrabat waarschuwing voor opmerkingen over videoarbitrage

De voormalig speler van onder meer PSV en VVV-Venlo liet zich na de wedstrijd gaan ten opzichte van de videoscheidsrechter. De aanvaller omschreef de VAR als 'bullshit'.

Volgens de 31-jarige vleugelspits uit Naarden is er veel mis met de videoarbitrage, die in Rusland debuteert op een mondiaal eindtoernooi. "Ze kiezen willekeurig hun momenten uit", verklaarde Amrabat bij de NOS. "De ene keer kijken ze wel, de andere keer niet. Daar moeten nieuwe regels voor komen. Of elk moment, of helemaal niet."

Marokko werd in de groepsfase van het WK uitgeschakeld. De spelers voelden zich flink benadeeld door arbitrale beslissingen. Naast Amrabat kregen ook bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa en assistent-trainer Patrice Beaumelle van Marokko een waarschuwing van de FIFA.

De nationale voetbalbond van Marokko moet een boete van 65.000 Zwitserse francs (ruim 56.000 euro) betalen voor diverse overtredingen. Zo kwamen er na afloop van het duel met Spanje verschillende mensen het veld op.

Het is niet de eerste keer dit WK dat Amrabat in opspraak raakte. Eerder speelde hij ondanks een hersenschudding mee in het duel met Portugal, waarna hij arbiter Mark Geiger ervan beschuldigde op de hand van de Portugezen te zijn.