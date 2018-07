Uruguay naar kwartfinales WK na zege op Europees kampioen Portugal

Door de uitschakeling van Portugal is het WK op één dag de twee beste spelers van de wereld kwijt. Nadat Lionel Messi met Argentinië ten onder ging tegen Frankrijk, kon Cristiano Ronaldo de Europese titel van twee jaar geleden geen passend vervolg geven met Portugal.

Cavani werd in Sochi de man van de wedstrijd. De spits kopte zijn land al vroeg op voorsprong en was in de tweede helft verantwoordelijk voor de 2-1. Pepe had tussendoor voor de gelijkmaker gezorgd.

Uruguay, dat in 1930 en 1950 wereldkampioen werd, en Frankrijk, de wereldkampioen van 1998, strijden vrijdag in Novgorod om een plaats bij de beste vier.

Ronaldo

De eerste kans van het duel was nog voor Ronaldo - de Portugese sterspeler schoot recht op doelman Fernando Muslera - maar daarna was het woord vooral aan Uruguay.

Cavani zette zijn land razendsnel op voorsprong. De spits van Paris Saint-Germain werkte al na zeven minuten spelen een fraaie voorzet van Luis Suarez met zijn hoofd achter keeper Rui Patricio.

Ook daarna was vooral Uruguay de baas op het veld. De Portugezen slaagden er maar niet in om Ronaldo in het strafschopgebied in stelling te brengen, terwijl aan de overkant de Portugese verdedigers hun handen vol hadden aan Suarez en Cavani.

De Europees kampioen van 2016 kwam na rust een stuk beter voor de dag en dat leverde tien minuten na de hervatting de gelijkmaker op. Pepe kwam bij een hoekschop van Raphaël Guerreiro het hoogst en kopte de bal snoeihard achter Muslera. Het was pas de eerste tegentreffer voor Uruguay op dit WK.

Cavani

Portugal leek direct door te willen drukken en ging vol voor de 2-1. Het was echter Uruguay dat van de geboden ruimte gebruikmaakte. Rodrigo Bentancur bediende na een snelle uitval Cavani, die Patricio met een gekruld schot kansloos liet.

Met Ricardo Quaresma als invaller ging Portugal in het laatste half uur vol op jacht naar de 2-2. Bernardo Silva was daar in de zeventigste minuut al erg dichtbij, maar hij schoot de bal wild over na een foutje van Muslera.

Portugal kreeg vervolgens een extra meevaller, omdat Cavani er geblesseerd vanaf moest. Uruguay had daardoor aanvallend veel minder in te brengen, maar bleek defensief in staat om de Portugese aanvalsdrang te neutraliseren.