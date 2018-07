Deschamps komt superlatieven tekort na 'geweldig duel' met Argentinië

"Het was een geweldige wedstrijd. Ik ben gelukkig en blij voor mijn spelers. We hebben dit echt verdiend", zei de 49-jarige Fransman op zijn persconferentie in de Kazan Arena in Kazan.

Deschamps wist ook wel dat het er verdedigend niet altijd goed uitzag bij de Fransen, maar wilde vooral benadrukken wat 'Les Blues' in aanvallend opzicht voor de dag legden.

"Natuurlijk gaan we alles analyseren. Ik weet dat er ook dingen fout zijn gegaan. We hebben twee doelpunten weggegeven en dat had niet mogen gebeuren. Toch hebben we de Argentijnen bij vlagen overklast, dat weegt voor mij zwaarder."

Deschamps is ook blij dat door de overwinning op Argentinië het gemopper van de buitenwereld over de matige groepsduels die de Fransen afwerkten in elk geval voor even naar de achtergrond is verdwenen.

"We hebben ons maandenlang op het WK voorbereid en het ging niet altijd gemakkelijk. Er was kritiek, en ja, dat kwam omdat niet alles perfect was. Het is heel mooi dat nu heel veel zaken lijken te kloppen. Laten we daar eerst van genieten."

Mbappé

Grote man aan de kant van Frankrijk was Kylian Mbappé. De pas negentienjarige aanvaller was verantwoordelijk voor de 3-2 en 4-2 en is de eerste tiener die twee keer scoorde in de knock-outfase op een WK sinds de Braziliaan Pelé in 1958.

"Wat een eer om in één adem genoemd te worden met Pelé.Maar laten we de dingen wel in perspectief zien, Pelé is van een andere orde", zei Mbappé bescheiden.

Het supertalent van Paris Saint-Germain, dat liefst 180 miljoen euro betaalde om hem over te kunnen nemen van AS Monaco, praatte liever over de wedstrijd en daarover was hij logischerwijs zeer te spreken.

"Tot dusver hadden we weinig laten zien. Maar vandaag, nu het ook echt moest, wel. En we lieten ons niet uit het veld slaan toen Argentinië op een 2-1 voorsprong kwam. We hebben gevochten en gewonnen."

Frankrijk neemt het vrijdag in de kwartfinales in Nizjni Novgorod op tegen de winnaar van het duel tussen Uruguay en Portugal, die zaterdagavond tegenover elkaar staan.