Bondscoach Sampaoli wil nog niks zeggen over toekomst bij Argentinië

"Dit is heel erg pijnlijk, vooral omdat de spelers er alles aan hebben gedaan", zei Sampaoli op zijn persconferentie na de 4-3-nederlaag tegen Frankrijk in Kazan. "Ik ben bedroefd en gefrustreerd, maar dat is niet meer dan normaal. Het feit dat ik hier nu zit, betekent dat ik voorlopig nog niks ga zeggen over mijn toekomst."

Sampaoli staat al onder druk sinds Argentinië zijn eerste groepswedstrijd op het WK tegen IJsland niet wist te winnen. Volgens Argentijnse media zou de bondscoach zelfs zijn afgezet door de spelersgroep, iets wat hij zelf altijd heeft ontkend.

Onder alle druk wist Argentinië zich dinsdag wel te plaatsen voor de achtste finales, maar daarin bleek Frankrijk met 4-3 te sterk. Sampaoli denkt dat zijn ploeg er in Rusland niet vaak genoeg in is geslaagd om zijn eigen voetbalvisie uit te dragen.

"We hebben ons vooral aangepast aan de tegenstander in plaats van dat we zelf met ideeën kwamen. Dat komt door onze wil om te winnen. Dat stond zo centraal in onze opvatting, dat we soms vergaten zelf te voetballen", concludeerde Sampaoli.

Messi

Ook sterspeler Lionel Messi, die dinsdag tegen Nigeria zijn eerste en enige doelpunt maakte dit WK, kon Argentinië niet op sleeptouw nemen. Sampaoli denkt dat de kwaliteiten van de FC Barcelona-aanvaller te weinig benut zijn.

"We hebben de beste speler in de wereld in ons midden die briljante momenten kan hebben. We hebben er alles aan gedaan om Lionel de kans te geven om te excelleren, maar daar zijn we niet altijd goed in geslaagd. Toch moet ik de spelers bedanken, want ze hebben hard gewerkt."