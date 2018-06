Marokkaanse WK-ganger Harit betrokken bij dodelijk ongeluk

Het ongeval gebeurde in Marrakesh, waar Harit na de uitschakeling van Marokko op het WK in Rusland vakantie vierde. Zijn club Schalke 04 bevestigt zaterdag dat Harit achter het stuur van de auto zat.

Volgens de club uit de Duitse Bundesliga verkeert de 21-jarige middenvelder in shock en verblijft hij bij familie. Harit had volgens Schalke geen kans om het ongeluk te vermijden. Het slachtoffer stierf volgens lokale media in het ziekenhuis.

"Allereerst wil Amine net als iedereen bij Schalke 04 zijn medeleven betuigen aan de familie van het slachtoffer", zegt technisch directeur Christian Heidel op de website van de club. "We houden constant contact met Amine."

Harit kwam alleen in de eerste groepswedstrijd tegen Iran in actie. Hij werd in de met 0-1 verloren wedstrijd na 82 minuten gewisseld.