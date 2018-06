Mascherano stopt als international na uitschakeling Argentinië op WK

"Het is voorbij. Vanaf nu ben ik supporter van onze nationale ploeg. Ik hoop dat de jongens in de toekomst veel succes hebben", zei een emotionele Mascherano na de met 4-3 verloren wedstrijd tegen Frankrijk in de Kazan Arena in Kazan.

De routinier van Hebei China Fortune speelde zaterdag zijn 146e interland voor Argentinië en deed vier keer mee aan een WK. Vier jaar geleden in Brazilië bereikte 'La Albiceleste' ten koste van het Nederlands elftal de finale, maar die werd na verlenging verloren van Duitsland.

In 2006 (Duitsland) en 2010 (Zuid-Afrika) wisten Mascherano en Argentinië ook de groepsfase te overleven, maar op beide toernooien strandden de Zuid-Amerikanen in de kwartfinales. Mascherano pakte met het olympische team van Argentinië wel twee keer goud (2004 en 2008).

River Plate

Mascherano, die in 2003 debuteerde in het nationale elftal, begon zijn clubloopbaan bij River Plate in zijn geboorteland en kwam nog een jaar uit voor het Braziliaanse Corinthians, waarna hij in 2006 naar Europa vertrok.

De controleur speelde achtereenvolgens voor West Ham United en Liverpool en maakte in 2010 de overstap naar FC Barcelona, waar hij zijn grootste successen boekte. Met de Catalanen won hij onder meer twee keer de Champions League en werd hij vier keer kampioen.

Het is niet duidelijk hoe lang Mascherano nog doorgaat als voetballer. Hij staat sinds januari onder contract bij Hebei China Fortune, waar hij tot dusver tien competitiewedstrijden voor speelde.