WK-programma 1 juli: Kroatië begint als favoriet tegen Denemarken

16.00 uur, Luzhniki Stadion in Moskou: Rusland-Spanje

Spanje kan voor het eerst in de WK-historie het gastland verslaan. Tegen Italië (1934), Brazilië (1950) en Zuid-Korea (2002) ging het mis voor 'La Roja' en vooral die laatste keer deed pijn. Net als tegen Rusland was Spanje de grote favoriet, maar na strafschoppen gingen de Koreanen door.

Bij de Russen is de druk minder groot. Gevreesd werd dat Rusland na Zuid-Afrika in 2010 het tweede gastland ooit zou worden dat in de groepsfase sneuvelt, maar zeges op Saoedi-Arabië (5-0) en Egypte (3-1) zorgden voor een omslag. Bovendien kunnen de Russen moed putten uit de vorige confrontatie met Spanje, acht maanden geleden in Sint-Petersburg. Door twee goals van Fedor Smolov en een treffer van Aleksey Miranchuk werd de wereldkampioen van 2010 op 3-3 gehouden. Namens Spanje benutte Sergio Ramos twee strafschoppen en ook Jordi Alba scoorde.

Weetje over de wedstrijd: Als Spanje twee keer scoort, dan bereikt het als zesde land ooit de mijlpaal van honderd goals op een WK. Duitsland, Brazilië, Argentinië, Italië en Frankrijk zijn al lid van de 'club van honderd'.

Speler om in de gaten te houden: Het kan een bijzondere avond worden voor Sergio Ramos. De 32-jarige verdediger van Real Madrid, die in 2005 debuteerde voor Spanje, kan zijn elfde zege boeken op een WK en daarmee evenaart hij recordhouders Iker Casillas en Xavi.

20.00 uur, Nizhny Novgorod Stadion in Nizhny Novgorod: Kroatië-Denemarken

De Kroaten maakten misschien wel de beste indruk van alle landen in de groepsfase. De ploeg van bondscoach Zlatko Dalic wervelde in groep D langs Argentinië en was ook te sterk voor Nigeria en IJsland, terwijl het degelijke Denemarken zich naar de tweede plaats in groep C werkte.

Het wordt de eerste ontmoeting ooit tussen Denemarken en Kroatië op een WK, maar op een EK stonden beide landen wel al eens tegenover elkaar. In de groepsfase in 1996 in Engeland wonnen de Kroaten met liefst 3-0 door twee goals van Davor Suker en één van Zvonimir Boban. Suker en Boban maakten deel uit van de gouden generatie van Kroatië, dat op het WK van 1998 verrassend derde werd. Met Luka Modric en Ivan Rakitic als sterkhouders hebben de Kroaten ook nu een uitstekende lichting. Het land droomt stiekem van meer dan het brons van twintig jaar geleden.

Weetje over de wedstrijd: Denemarken wacht al twintig jaar op een doelpunt in de knock-outfase van een WK of EK. Als een Deen raak schiet tegen Kroatië, is hij de opvolger van Brian Laudrup, die op het WK 1998 de tweede Deense goal maakte in de met 3-2 verloren kwartfinale tegen Brazilië.

Speler om in de gaten te houden: De Rotterdamse ogen zullen vooral gericht zijn op Nicolai Jörgensen. De Deense spits, die dinsdag tegen Frankrijk (0-0) op de bank bleef, heeft aangeven dat hij na twee jaar Feyenoord toe is aan een volgende stap. Een goal op het WK zal zijn transferwaarde flink doen stijgen.

Programma 2 juli

16.00 uur in Samara: Brazilië-Mexico

20.00 uur in Rostov: België-Japan