Mbappé leidt Frankrijk met zege op Argentinië naar kwartfinales WK

Antoine Griezmann zette 'Les Bleus' al na tien minuten op voorsprong uit een strafschop, maar Angel Di Maria maakte vlak voor rust gelijk. Argentinië kwam via Angel Mercado zelfs op 1-2, maar door treffers van Benjamin Pavard en twee van Mbappé kwam Frankrijk op 4-2. Sergio Aguero bepaalde de eindstand diep in blessuretijd op 4-3.

Voor Argentinië komt zo een roemloos einde aan een toch al teleurstellend toernooi. Het Zuid-Amerikaanse land wist maar ternauwernood de groepsfase te overleven, na onder meer een gelijkspel tegen IJsland en een nederlaag tegen Kroatië.

Frankrijk treft vrijdag in de kwartfinales de winnaar van het duel tussen Uruguay en Portugal. Die wedstrijd staat zaterdag om 20.00 uur op het programma.

Ongrijpbaar

Frankrijk begon ijzersterk aan het duel. Met name Mbappé was bij vlagen ongrijpbaar voor de Argentijnse defensie. Dat leidde al na negen minuten tot een vrije trap, die door Griezmann op de lat werd geschoten.

De pijlsnelle Mbappé leidde twee minuten later de openingstreffer in. De aanvaller van Paris Saint-Germain rende eerste Javier Mascherano eruit, waarna ook Marcos Rojo eraan moest geloven. De verdediger tikte Mbappé vervolgens aan, waarna de bal op de stip ging. Griezmann passeerde doelman Franco Armani en bracht zijn land op 1-0.

Ook Ajacied Nico Tagliafico had zijn handen vol aan Mbappé en ging al na negentien minuten op de bon voor een overtreding op de aanvaller. De vrije trap die daaruit volgde leidde tot niets.

Frankrijk leek de rust met een 1-0-voorsprong te halen, maar dat was buiten Di Maria gerekend. De linksbuiten mocht vlak voor rust in alle vrijheid uithalen van zo'n 25 meter en passeerde doelman Hugo Lloris met een zuiver schot in de verre hoek.

Messi

Argentinië kwam vlak na de hervatting zelfs op voorsprong, al kwam daar aardig wat fortuin bij kijken. Lionel Messi, die verder grotendeels onzichtbaar was, draaide zich na een afgeslagen hoekschop vrij, waarna zijn schot door rechtsback Mercado van richting werd veranderd. Lloris stond daardoor op het verkeerde been en was voor de tweede keer kansloos.

Frankrijk liet zich echter niet kennen en knokte zich snel terug naar 2-2. Een voorzet van linksback Lucas Hernandez leek door iedereen te worden gemist, maar kwam voor de voeten van Pavard. De rechtsback twijfelde niet en volleerde de bal fraai in de verre hoek.

Zeven minuten later had Frankrijk de achterstand zelfs in een voorsprong omgeboden. Weer kwam de bal via de linkerkant voor, waarna Mbappé die oppikte. De uitblinker passeerde Armani met een laag schot en zette de Fransen daarmee op 3-2.

Het werd voor de Argentijnen zelfs nog wat erger. Wederom was het Mbappé die de Argentijnse defensie te snel en te slim af was en met een hard schoot voor de 4-2 zorgde.

Het verzet van de wereldkampioen van 1978 en 1986 leek daarmee gebroken, al zorgde Aguero diep in blessuretijd nog wel voor wel 4-3. Enige smetje op de zege was de gele kaart die Blaise Matuidi kreeg. De middenvelder is daardoor geschorst voor het volgende duel.