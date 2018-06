Bondscoach Sampaoli benadrukt dat hij en niet Messi de baas is

Na de wedstrijd tussen Argentinië en Nigeria (2-1) hadden Argentijnse media liplezers ingezet om de inhoud van een gesprek tussen Sampaoli en Messi te ontrafelen. Volgens hen had de sterspeler de coach opdracht gegeven om Sergio Aguero te laten invallen.

Sampaoli ontkende dat vrijdag op een persconferentie ten stelligste. De bondscoach wilde niet vertellen waar het gesprek met Messi wel over ging. "Ik kan me het moment in de wedstrijd nog goed herinneren. Alles wat ik tegen mijn spelers zeg is vertrouwelijk, ik zal daarom hier niet onthullen wat Messi tegen me zei."

De bondscoach hecht wel veel waarde aan de mening van Messi. "Leo heeft een duidelijke visie op voetbal. Hij ziet dingen die alleen een echt genie kan zien."

"Hij is een lichtend voorbeeld voor ons allemaal. Iedereen doet zijn best om op het niveau van Leo te presteren", was de 58-jarige trainer vol lof.

Kritiek

Sampaoli ligt in eigen land behoorlijk onder vuur sinds hij in juni 2017 bondscoach werd. Met drie gelijke spelen en een zege op Ecuador plaatste de tweevoudig wereldkampioen zich maar ternauwernood voor het WK in Rusland.

Daar werd gelijkgespeeld tegen het bescheiden IJsland (1-1) en ruim verloren van Kroatië (3-0), waarna de Argentijnen door een late treffer van verdediger Marcos Rojo tegen Nigeria ontsnapten aan voortijdige uitschakeling.

Ook Messi krijgt in eigen land veel kritiek te verduren, omdat hij in het shirt van de 'Albiceleste' maar zelden hetzelfde niveau haalt als bij FC Barcelona.

Frankrijk

De Franse bondscoach Didier Deschamps liet vrijdag weten dat hij hoopt de invloed van Messi zoveel mogelijk in te perken. De defensieve middenvelders N'Golo Kanté en Blaise Matuidi moeten ervoor zorgen dat de vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar zo min mogelijk aan de bal komt.

"Natuurlijk zal Frankrijk een plan maken om Messi te neutraliseren", zei Sampaoli. "Maar wij hebben ons eigen plan om het voor ons gemakkelijker te maken. We zullen zaterdag zien wie het meeste geluk heeft om zijn plan goed uit te kunnen voeren."

Hoewel Frankrijk zich in tegenstelling tot de Argentijnen vrij makkelijk door de groepsfase werkte, is Sampaoli niet onder de indruk. "We hebben veel vertrouwen in onze kwaliteiten. We zijn mentaal erg sterk en zullen de wedstrijd met veel passie beginnen. Jullie zullen een team zien met veel motivatie."

De achtste finale in Kazan tussen Frankrijk en Argentinië begint om 16.00 uur. De winnaar speelt in de kwartfinale tegen Uruguay of Portugal.