Suarez stelt dat spelers op WK minder protesteren door videoarbitrage

"Door de videoarbitrage protesteren veel spelers een stuk minder", zegt Suarez met een knipoog. De aanvaller staat erom bekend zich regelmatig te beklagen bij scheidsrechters.

"Niet alleen over de strafschoppen wordt minder geklaagd, maar ook tegen andere beslissingen wordt minder geprotesteerd."

Suarez neemt het zaterdag met Uruguay in de achtste finale op tegen Portugal. De 31-jarige speler van FC Barcelona verwacht een aantrekkelijke wedstrijd.

"Ik denk dat het een prachtig duel wordt waarin we de rust moeten bewaren zoals we die in alle andere duels hebben laten zien."

Vorm

Hij heeft het gevoel dat zijn vorm een stuk beter is dan in de openingswedstrijd van Uruguay tegen Egypte. Daarin miste de oud-Ajacied de nodige kansen, waarna José Maria Giménez de Zuid-Amerikanen in de slotfase toch nog aan de zege hielp.

"Ik ben veel beter dan in de eerste wedstrijd", aldus Suarez. "Ik ben erg kritisch op mezelf en evalueer mezelf na elke wedstrijd."

In de wedstrijd tegen Portugal komt Suarez onder anderen Cristiano Ronaldo tegen. De twee aanvallers treffen elkaar ook regelmatig in de Primera División.

Afgelopen seizoen kwam de Uruguayaan tot 25 doelpunten in de Spaanse competitie en de Portugees was 26 keer trefzeker. "De rivaliteit met Cristiano in de competitie is anders dan hier. Dit is een WK en het is een speciaal gevoel om voor de nationale ploeg uit te komen."

De achtste finale tussen Uruguay en Portugal begint zaterdag om 16.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter César Arturo Ramos uit Mexico.