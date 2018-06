Belgische bondscoach Martínez vreest omschakeling 'dynamisch' Japan

"De wedstrijd tegen Japan wordt niet makkelijk", zegt de 44-jarige Martínez vrijdag op een persconferentie. "Ze zijn energiek en zowel technisch als tactisch sterk."

België won in de groepsfase al zijn wedstrijden en staat op de FIFA-ranglijst maar liefst 58 plaatsen hoger dan Japan, dat vier punten in zijn poule pakte en op basis van gele kaarten de achtste finales haalde.

"We zijn op basis van de FIFA-ranking favoriet tegen Japan, maar dat wil niets zeggen", aldus Martínez. "Japan is zeer dynamisch en sterk in de omschakeling. Ze kunnen ons pijn doen op de counter."

Oefenwedstrijd

Eind vorig jaar speelde België een vriendschappelijke interland tegen Japan. De 'Rode Duivels' hadden het toen behoorlijk lastig met de nummer 61 van de FIFA-ranglijst en wonnen met slechts 1-0, dankzij een doelpunt van Romelu Lukaku.

"In die oefenwedstrijd in Brugge creëerden ze drie of vier goede kansen. Simon Mignolet was toen de sterkste speler van de ploeg", doelt Martínez op de Liverpool-doelman. "Dat zegt genoeg."

De Spaanse coach beschikt op dit moment over een volledig fitte selectie. Lukaku is hersteld van de enkelblessure waardoor hij in de tweede helft van het duel met Tunesië (5-2-winst) uitviel.

Kompany

Het is nog wel onduidelijk of Vincent Kompany de hele wedstrijd mee kan spelen. De verdediger van Manchester City viel donderdag tegen Engeland (1-0-winst) een kwartier voor tijd in, nadat hij de eerste twee groepswedstrijden miste door een liesblessure.

"Vincent Kompany zit op schema", laat Martínez weten. "Het was de bedoeling om hem een beetje speeltijd te geven. Hij is klaar nu. De volgende twee dagen moeten duidelijk maken of Kompany negentig minuten kan spelen."

Het duel tussen België en Japan gaat maandag om 20.00 uur van start in Rostov.